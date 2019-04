Daglig leder Therese Solhaug i Sprint Jeløy gleder seg til årets fest på Bellevue. 1. mai kommer toppklubben Sarpsborg 08 for å spille førsterundekamp på Jeløylaget. Therese Solhaug lover at de berømte Bellevue-vaflene skal selges flere steder, og hun håper at publikum fra hele Moss vil strømme til kampen.