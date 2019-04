Finn-Erik Blakstad, varaordfører i Rygge, mener lokalpolitikerne i Moss tar ordet for ofte under bystyremøtene. Han vil ha kortere møter etter kommunesammenslåingen. Her ber Eirik Tveiten (Rødt) om taletid, mens Erlend Wiborg (Frp) snakker fra podiet.