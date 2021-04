Nesparken og vennskapsbyen Karlstad

Det var stappfullt med folk i Nesparken, og frontfigur i bandet var Sven-Erik Magnusson som blant annet sang storslageren «Fröken Fräken». Det ble allsang og stor stemning. Oppslutningen fra publikum minnet mye om tilstandene fra svenske folkeparker, som var blant de viktigste arenaene for artister i vårt naboland.

The Beatles i Karlstad

Tidligere Moss Dagblad- og Moss Avis-journalist, Espen Vinje, ga nylig ut boka «Vi som var der». I boka beskriver han hvordan rockemiljøet i Moss vokste fram på 1960-tallet, med Blinken som et samlingssted for ungdommen. Boka gir et levende og flott tidsbilde av det rike pop- og rockemiljøet i Moss. Men han nevner naturlig nok ikke Nesparken og dansebandmusikken, en musikkform som sto ganske langt fra rocken. Likevel er konsertene i Nesparken også en del byens musikkhistorie.

Når sant skal sies var det ikke dansebandmusikk det vi vanligvis hørte på i ungdomstiden. Elvis Presleys rock sto høyest i kurs fram til Rolling Stones og Beatles trådte fram på stjernehimmelen i begynnelsen av 1960-tallet. I den forbindelse må det nevnes at på fredag 25. oktober 1963 fant det sted en kulturhistorisk begivenhet i Karlstad. Da spilte The Beatles i Sven-Ingvars hjemby, som også er den svenske vennskapsbyen til Moss. Det var første gang det verdensberømte bandet spilte utenfor Storbritannia etter sitt voldsomme gjennombrudd i 1962. Men det var lite sannsynlig at de store artistene fra England og USA skulle komme til Moss, og derfor var Sven-Ingvars “en höydare” på scenen i Nesparken. Sangeren Sven Erik Magnusson døde for øvrig i mars 2017.

Norges selvstendighet

Karlstad kommune ligger i den søndre delen av landskapet Värmland, ved den store innsjøen Vänerns nordspiss. Ifølge Store Norske Leksikon hadde byen 90.000 innbyggere i 2017. Karlstad (eller Tingvalla som stedet het i tidligere tider) var en viktig handelsplass helt fra vikingtiden. I 1584 fikk stedet byrettigheter av kong Karl IX, som også ga byen sitt nåværende navn. I 1905 foregikk forhandlingene mellom den norske og svenske regjeringen angående Norges selvstendighet i Frimurerlosjen i byen. Den endelige avtalen ble undertegnet i losjens festsal 23. september 1905.

Värmland-hyllest

I ishockeybyene Sarpsborg og Fredrikstad er nok Färjestads BK godt kjent. Denne klubben har vært blant de dominerende i svensk ishockey i flere tiår, og kommer fra Karlstad. I likhet med Moss, var vennskapsbyen Karlstad også en stor industriby, med viktige treforedlingsfabrikker som hjørnesteinsbedrifter. Og vi må kanskje også nevne at prins Carl Philip og prinsesse Sofia er hertugpar av Värmland.

I «Fröken Fräken», som er skrevet av Thore Skogman, hylles både Karlstad og Värmland: “Och som Karlstadsola skiner hon så glatt, och hon lockar oss till kärleksfulla skratt. Hon är flickan jag beundrar mest och ni ska veta att … lilla söta Fröken Fräken ifrån Fryken blev Miss Värmland nu i år …”

Jeg vet ikke om rådmann Arne Magnussen var en ivrig sanger. Men det er opplagt at han ivret for å bygge Nesparken. Han så for seg at det skulle bli et rekreasjonsområde for lokalbefolkningen, og hadde også vyer om å bruke området som en norsk variant av de svenske folkparkene. Og da dansbandeliten fra Karlstad entret scenen i Nesparken kan vi i alle fall forestille oss at også den sindige rådmannen åpnet sin røst til den svenske allsangen.

Åpnet 16. mai 1954

For dem som ikke er lokalkjent i Moss, er det verdt å nevne at Nesparken er et populært friluftsområde rett utenfor Moss sentrum, ved Mosseelva og Vansjø. Området ble gjort om fra beitemark til parkanlegg, hovedsakelig ved dugnadsarbeid på begynnelsen av 1950-tallet. Den offisielle åpningen fant sted den 16. mai 1954. Senere ble det bygget restaurant, dansegulv, hoppbakke og friluftsteater i Nesparken. Mye av dette er borte i dag. Blant annet hoppbakken, som fikk navnet “Arnebakken”, oppkalt etter Arne Magnussen.

Det har vært mange konserter i nesparken siden åpningen i 1954. Dette bildet er fra Varnafestivalen i 2014. (KENNETH STENSRUD)

Mossehallen, ble åpnet til byens 250-jubileum i 1970. Hallen er definert som en flerbrukshall, og ligger ved hovedinngangen til parkanlegget. Nesparken har i dag tre badestrender. En av strendene har hatt Blått flagg-status. Området er i dag et yndet sted for hundeeiere og andre turgåere, og det er bygd en gangbru over Mosseelva i retning Tykkemyr. Det er også blitt etablert baner for putball, sandhåndball og sandvolleyball. I Nesparken ligger Moss Vandrerhjem, et bygg som også inkluderer Speidernes Hus i Moss. Kort tid før pandemien førte til et nedstengt samfunn i 2020, sto en grillhytte ferdig i området ved Speiderhuset og badestranda i Nesparken. Hytta vil være åpen for bruk 24 timer i døgnet; året rundt, og er et flott tilskudd til de aktivitetene som allerede er etablert i dette området.

Hylende ulv

Det finnes flere skulpturer i parken, blant annet “14-07-2006” av den danske kunstneren Kirsten Ortwed. Skulpturen er inspirert av meteorittnedfallet over Moss 14. juli 2006.

Men den mest kjente skulpturen i Nesparken er nok den «Hylende ulv», som er laget av kunstneren Anne Grimdalen. Hun er kjent for sine mange dyreskulpturer, og har også utformet rytterstatuen av Harald Hardråde på Oslo rådhus. Så tidlig som i 1930 og 1933, med økonomisk støtte fra noe som het Houens legat, fikk Grimdalen anledning til et opphold i København hvor hun studerte dyrene i den zoologiske hagen. Hun fikk jobbe i atelieret til den kjente danske billedhuggeren og professor Einar Utzon-Frank. Da utformet hun “Hylende ulv”, som viser den stramme formen som senere skulle utmerke hennes skulpturer av både dyr og mennesker. Det var direktør L.J. Vogt ga ulvestatuen som gave til Moss kommune da Nesparken sto ferdig i 1954.

Kunstneren Anne Grimdalen er ansvarlig "Hylende ulv", som har ståt Nesparken siden åpningen i 1954. (Paul Norberg)

Før koronapandemien satte en effektiv stopp for store forsamlinger, ble Nesparken brukt flere ganger årlig som utendørs konsertarena. I flere år har kaptein Rødskjegg og hans mannskaper gjort stor suksess med sine forestillinger i parkanlegget.

Kilder: Moss byleksikon.

Det store norske leksikon.