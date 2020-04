Politiet fikk beskjed om brannen klokken 07.23 tirsdag morgen.

Nødetatene rykket ut, og det ble meldt om full fyr i hele bygget og stor røykutvikling.

– Det er et kommunalt leilighetsbygg som er i brann, sa operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB like før klokken 8.

Like før klokken 8.30 meldte politiet at brannvesenet hadde foretatt et søk i bygget og at det antas at ingen var hjemme da brannen brøt ut.

