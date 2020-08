Søndag 9. august registrerte Våler sitt. 8. tilfelle av koronasmitte. Dette er første gang siden 29. april at et nytt smittetilfelle har blitt registrert i kommunen. Siden da har 311 nye prøver blitt tatt. Alle har vært negative, men søndag tok altså rekken slutt.

– Vi har i hele denne perioden vært bekymret for at vi skal få flere smittetilfeller. Vi har vært like opptatte av at de ikke er noen økning i smitte i kommunene rundt oss, sier ordfører Reidar Kaabbel.

Som kjent har det oppstått smitteutbrudd i både Moss og nå senest Indre Østfold. Våler ligger midt mellom disse to kommunene.

– Det forteller oss at vi har hatt mye flaks til nå, sier Kaabbel.

Ble smittet i «grønt» land

Det nye smittetilfellet i Våler har ingen sammenheng med utbruddet i Moss eller Indre Østfold. Det kan heller ikke knyttes til Hurtigrutesaken.

I stedet har personen ifølge kommunen blitt smittet på reise i et annet nordisk land, utenfor en såkalt «rød» sone.

Det mener ordfører Reidar Kaabbel er grunn til bekymring, og et sterkt varsko til andre innbyggere.

– Det gir oss et klart signal om at man må være forsiktige med å også dra til land som er såkalte grønne. Nå er situasjonen alvorlig igjen, sier han og legger til:

– Tenk deg om en gang til om reisen du skal på er strengt tatt nødvendig.

Den smittede personen er satt i isolasjon, mens kommunens koronateam nå jobber med å kartlegge nærkontakter.

