– I går kveld mottok jeg den triste beskjeden om at en person som var beboer ved Orkerød sykehjem er død, sier ordfører Hanne Tollerud.

– Beboeren, som døde i 26. mars, fikk påvist koronasmitte samme dag som dødsfallet inntraff, sier hun.

– Våre tanker går til de etterlatte, avslutter Tollerud.

Ble utskrevet fra sykehus

Kommuneoverlegen i Moss har iverksatt smittesporing og kartlegging, og pårørende til beboere og ansatte ved Orkerød sykehjem har fått informasjon om det som det som har skjedd.

Kommunen opplyser at den avdøde ble utskrevet fra Sykehuset Østfold 19. mars, og kom da til sykehjemmet, hvor hun oppholdt seg fram til 25. mars.

Dødsfallet skjer kun dager etter at to ansatte ved det samme sykehjemmet testet positivt for viruset.

