Bare tre prosent av de testede i Moss har vært barn

Per tirsdag klokken 07.00 har det blitt tatt 1022 koronavirusprøver av innbyggere i Moss.

91 av dem har vært positive, altså litt under ni prosent.

Her kan du se utviklingen etter det første bekrefte smittetilfellet 9. mars:

Av de 1022 prøvene som er tatt, har kun 34 vært av barn under 18 år. Det utgjør bare litt over tre prosent av testene.

– Liten forekomst blant barn

Av de 34 barna som har blitt testet, har to vist seg å være smittet. Én av disse er spedbarnsdatteren til stortingspolitiker Erlend Wiborg. Han opplevde at det var vanskelig å få barnet sitt testet.

– Erfaringsmessig fra andre land vet vi at det er lite forekomst av viruset blant barn. I tillegg har barn inntil nå ikke vært innenfor de prioriterte kriteriene for å bli testet, kommenterer kommuneoverlege Kristian Krogshus om årsaken til at så få barn fra Moss har blitt testet.

Forventer økning med nye testkriterier

Mandag oppdaterte Folkehelseinstituttet testkriteriene. Barn, elever og ansatte ved de gjenåpnede barnehager, skoler og SFO skal nå testes ved symptomer på koronavirus. Kommuneoverlegen forventer derfor at andelen testede barn i Moss vil øke i tiden fremover.

– Dette er viktig for å drive smitteoppsporing og raskt hindre videre smitte, sier Krogshus.



Han opplyser videre at Koronalegevakten for mosseregionen er rigget for å imøtekomme de nye testkriteriene.

LES OGSÅ: Vi ba våre lesere sende inn bilder der de viser hjertetegn med hendene, som takk til alle som jobber i helsevesenet. Dette ble resultatet.