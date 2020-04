Carl E. Jenssen var en av pådriverne for å sikre at Moss Ap fikk kjøpt bygningen Kong Carl for 18.000 kroner. Dette ble det første Folkets Hus i Moss. I 1938 fikk arbeiderpressen i Moss sitt eget trykkeri i Folkets Hus. To år etterpå brøt annen verdenskrig ut, og nazistene stanset avisens virksomhet. I fem år sto arbeiderpressen i Moss stille.