AUF frykter at Viken kan bety slutten for PC-ordning i skolen

– Vi er oppriktig bekymret for at den såkalte Øsfold-modellen forsvinner når vi fra årsskiftet innlemmes i Viken. Akershus og Buskerud har ingen gratisordninger til videregåendeelevene slik vi har i Østfold, forteller Fredrikstad AUFs leder, Mathias Lind Høyning til Demokraten.

Vil ha likeverdig tilbud

– Gjennom det nye vedtaket til Fellesnemda – Vikens planleggingsorgan – kan man nå se ulikhet i skolen på om eleven har med egen Mac, bruker utstyrstipendet på skole-PC eller notatbok. Østfold har vært et prakteksempel på god skolepolitikk da elever har fått gratis skolefrokost, gratis skolefrukt og gratis utlån av PC. Det er trist hvis dette ryker når Østfold blir Viken. Dette blir fort turbulent for Østfold-elevene, sier Høyning.

– Høyre-styrte Akershus har ikke gratis PC-er til elevene, sier du?

– Høyre-styrte Akershus har ingen Østfold-modell, nei. I dette fylket – og i Buskerud som er rødt – har de andre ordninger som ikke ivaretar et ønske om en likhet for elevene slik vi har her. Derfor skal vi i Fredrikstad AUF kjempe hardt for å bevare den gode likeverdstrenden vi har hatt i Østfold. Jeg tror faktisk også vi har alle Østfold-elevene på vår side i denne saken, sier Høyning, som nå vil bruke kanalene oppover i Ap for å få til nettopp en forlengelse av Østold-modellen.

Mot Viken

– Konsekvensen hvis vi ikke når vårt mål er at elevene blir sittende med ulikt utstyr på skolen. De som har foreldre med mye penger får større og bedre maskiner enn elevene som har foreldre med mindre å rutte med, forklarer AUF-lederen.

– Var AUF enig i etableringen av Viken?

– Nei, det var vi ikke. Men når vedtaket først er gjort må vi gjøre det beste ut av det, poengterer Mathias Lind Høyning.

