- UDI har en uoppsigelig leiekontrakt på Kaspertomta fram til 2023, og nå har direktoratet besluttet å gjenoppta driften i Våler. Vi ble orientert om dette mandag morgen (8. april), sier ordfører Reidar Kaabbel.

- Klare krav

Han forteller at han har stilt to klare krav til UDI.

- Våler kommune har erfaring med asylmottak i drøyt 30 år. Vi vet at innbyggerne ønsker god og grundig informasjon om hva et transittmottak innebærer, og har gitt beskjed til UDI at vi forventer at de stiller opp på informasjonsmøter. Så rett etter påske vil det bli lagt opp til informasjonsmøter for naboer og andre interesserte, der både representanter fra UDI og kommunen skal delta. I tillegg har jeg gitt krystallklar beskjed om at vi forventer en seriøs og dyktig operatør til å drive selve mottaket, sier Kaabbel. Han har selv ringt rundt til flere av naboene for å informere om UDIs beslutning. - Jeg har ikke truffet alle ennå, men vi ønsker å gi beskjed så raskt som mulig til alle som bor i nabolaget til Kaspermottaket, sier ordføreren.

Kortvarige opphold

Det kommer nå betydelig færre asylsøkere til Norge enn tilfellet var for få år siden. Dermed endres behovet for antall og størrelse på mottak i Norge. Det store mottaket i Råde skal fortsatt være hovedemottak for flyktninger i Norge. Men Kaspermottaket ligger i kort avstand til Råde, og passer dermed godt for det antall asylsøkere som er ventet de nærmeste årene. Mottaket på Kaspertomten har 170 faste plasser, men det er foreløpig ikke klart hvor mange av disse det vil være behov for. Asylsøkerne som kommer til transittmottaket på Kasper, skal bo der i en periode på fire til seks uker. Deretter sendes de videre til ordinære mottak. Oppstart av mottaket er planlagt til september 2019. Prognosene tilsier at størstedelen av asylsøkerne som vil komme til Kasper, vil være fra Syria, Tyrkia, Eritrea og noen vil være statsløse.