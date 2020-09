Arbeiderpartiets fylkesleder kan bli vraket

Arbeiderpartiet i de tre storbyene i Østfold, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss signaliserer en trio på toppen av neste års stortingsliste, som ikke inkluderer fylkesleder Stein Erik Lauvås.

Shakeel Rehman inn?

Fredrikstads ordfører, Jon-Ivar Nygård, ønsker seg en plass på Stortinget, og mye tyder på at han kaprer førsteplassen på lista. På grunn av kjønnsbalansen, må det være en kvinne på andreplass. Der er dagens Stortingsrepresentant, Elise Bjørnebekk-Waagen den mest aktuelle kandidaten. Hun er fra Sarpsborg.

Moss Arbeiderparti ønsker Shakeel Rehman inn i topp tre-posisjon, og da er det ikke plass til Lauvås. For hvis den nevnte kabalen blir vedtatt, vil det komme en kvinne på fjerdeplass.



– Shakeel Rehman har opparbeidet seg et solid, politisk erfaringsgrunnlag, og han har stor støtte i fagbevegelsen, sier Thomas Colin Archer i Moss Arbeiderparti. Foto: Kenneth Stensrud

LO-støtte

Tomas Colin Archer i Moss Arbeiderparti mener at det er naturlig at byen nå får en fast representant på Stortinget.

– Indre Østfold har vært representert lenge, med både Signe Øye og Stein Erik Lauvås. Shakeel Rehman har opparbeidet seg et solid, politisk erfaringsgrunnlag, og han har stor støtte i fagbevegelsen. Vi synes det er naturlig at Fredrikstad, Sarpsborg og Moss får de viktigste plassene denne gang, og da er det Shakeel Rehman som vi ønsker å satse på, sier Archer.

– Hva med Siv Jacobsen, som i dag er vararepresentant til Stortinget?

– Hun er tungt inne i ledelsen av Viken fylkeskommune, og gjør en god jobb der. Vi må også se på helheten, og hvis Jon-Ivar Nygård blir stilt opp på førsteplassen og Elise Bjørnebekk-Waagen på andreplass, må tredjeplassen gå til en mann. Dermed blir det ikke plass til Siv Jacobsen blant de tre på toppen av lista.

Den trioen som Moss Arbeiderparti nå ser for seg på topp i Østfold, er identisk med de representantene som LO i Østfold vil støtte.

– Vi har hatt et møte der vi har vurdert de fem som vi tror vil være best egnet til å føre og fronte en politikk som har en god forankring i fagbevegelsen, sier LO-leder i Moss, Grete Olsen. I tillegg til de tre som også Moss Ap har som sine favoritter, nevner hun også Cecilie Agnalt fra Skiptvet og haldenseren Marius Bjørndalen.



Elise Bjørnebekk-Waagen fra Sarpsborg er en av de tre på topp fra Østfold. Foto: Arkiv

Vinnerlag

Avdelingsleder Vidar Schei i Fredrikstad Fagforening mener at de fem LO-avdelingene i Østfold har plukket ut det beste «vinnerlaget» for å kunne kapre fire Stortingsplasser neste år.

– Hva med fylkesleder Stein Erik Lauvås?

– Han har gjort en god jobb på Stortinget, men vi er nødt til å gjøre noen prioriteringer, og da mener vi at de fem nevnte kandidatene ut fra fagbevegelsens synspunkt, sier Vidar Schei.

Fylkesleder Stein Erik Lauvås stiller seg uforstående til at LO i Indre Østfold har vært med på et slikt vedtak.

– Jeg har fått melding om at LO i Indre Østfold støtter meg på førsteplass, sier han.

Dagsavisen Moss Dagblad har foreløpig ikke fått kontakt med den lokale LO-lederen, Tone Merethe Kjernsbekk.

– Nygård er prioritert

Leder i Fredrikstad Ap, Rune Fredriksen, sier til Dagsavisen Moss Dagblad at lokallagets hovedprioritering er å få inn Jon-Ivar Nygård på Stortinget.

– Mener du at Fredrikstad, Sarpsborg og Moss bør sikres de de tre første plassene?

– Det er ikke unaturlig at de tre største byene får de tre første plassene, sier Fredriksen diplomatisk.

– Hva da med fylkesleder Stein Erik Lauvås?

– Vi får avvente nominasjonskomiteens konklusjoner. Men jeg er glad for at vi har mange dyktige kandidater å velge mellom i Østfold Arbeiderparti, sier Rune Fredriksen.

– Jeg vil kjempe

Stein Erik Lauvås forteller at han foreløpig ikke har en oversikt over hvordan nominasjonsprosessen går i Østfold Arbeiderparti.

– Men jeg er blitt forespurt om jeg ønsker å fortsette på Stortinget, og har sagt meg villig til det. Det samme har Elise Bjørnebekk-Waagen fra Sarpsborg, mens Svein Roald Hansen har signalisert at han gir seg nå.

– Ser du for deg at du kan bli vraket hvis de Ap-lagene i de tre største byene slår seg sammen?

– Det er så tidlig i nominasjonsprosessen at jeg ikke kan forholde meg til enkeltstående vedtak i ulike partilag. Så jeg ønsker ikke å kommentere min egen posisjon nå. Når jeg har sagt meg villig til å fortsette, så betyr det at jeg vil kjempe for å beholde stortingsplassen. Jeg er tross alt fylkesleder i Østfold AP, og er inne i min andre periode på Tinget, sier Stein Erik Lauvås.