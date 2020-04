Onsdag 1. april meldte Moss kommune at de hadde fått syv nye positive prøver for koronavirus det siste døgnet.

Av dem er det to helsepersonell, én skoleansatt og én barnehageansatt.

Den skoleansatte som hatt fått påvist smitte det siste døgnet, jobber på Melløs skole. Der er nå to ansatte derfra som har fått bekreftet smitte. Så langt er det ingen indikasjoner på at barn derfra har blitt smittet, ifølge kommunen.

Ingen barn eller ansatte i karantene

Den barnehageansatte jobber på Grindvold barnehage. Ifølge kommuneoverlege Kristian Krogshus har ikke vedkommende vært på jobb de siste 14 dagene. Det betyr at de ikke tror personen var smittebærer mens vedkommende var i barnehagen.

Derfor er det ikke nødvendig med karantene for noen av barna eller de øvrige ansatte fra barnehagen.

De ansatte og foresatte har allerede blitt varslet om dette.

Selv om kommunen ikke har informasjon om at flere i tilknytning til barnehagen er smittet, ber kommuneoverlegen om at personer tilknyttet barnehagen er årvåkne.

– Barn kan være smittebærere helt uten symptomer. Derfor er det viktig for dem som har hatt kontakt med barn derfra å vite at de kan ha vært utsatt for smitte. De bør være ekstra oppmerksomme på symptomer og ta kontakt med koronalegevakten dersom de får symptomer, sier han.

