Ifølge Dagbladet er det summen av fellende avgjørelser i disiplinærnemnda som ligger bak at bevillingsnemnda nå har tatt fra ham retten til å praktisere.

Advokatens egen advokat, Camilla Hagen, skriver i en SMS til avisen at vedtaket er tatt til etterretning og er påklaget.

Den Moss-baserte advokaten ble i 2017 fratatt rollen som forsvarer for en kvinne som senere ble dømt for to drap begått med tolv års mellomrom. Årsaken var at advokaten og hans klient hadde sendt i overkant av 11.000 meldinger til hverandre over en periode på litt mer enn to år, helt fram til uken før hun ble pågrepet og siktet.

Mange av meldingene hadde en «flørtende tone», het det i dommen fra Agder lagmannsrett.

