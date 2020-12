86 liv tapt i trafikken – 71 av dem var menn

Til sammen har 86 personer mistet livet i trafikkulykker i Norge i år, åtte færre enn samme periode i fjor.

I november har åtte personer mistet livet i trafikken: Fire bilførere, to fotgjengere, en mopedist og en elsparkesyklist, viser nye tall fra Trygg Trafikk. Seks menn og to kvinner omkom i disse ulykkene.

Tre personer mistet livet i Viken, mens det var en i hver av fylkene Vestfold og Telemark, Agder, Troms og Finnmark, Vestland og Rogaland.

Viken er også det fylket med flest omkomne så langt i år. Fram til utgangen av november har 19 mistet livet i trafikken, to flere enn samme periode i fjor.

Så langt i år har antall omkomne i trafikken gått ned fra 94 til 86. Totalt har 15 kvinner og 71 menn omkommet i trafikken så langt i år, opplyser Statens vegvesen.

– Selv om vi har hatt en generell nedgang i antall omkomne så langt i år, ser vi blant annet at vi har en økning i det sentrale østlandsområdet for Oslo, Viken og Vestfold og Telemark sammenlignet med fjoråret. Disse tre fylkene utgjør i underkant av halvparten av Norges befolkning. Vi må ta på alvor at vi fortsatt er et godt stykke fra visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

