40-åringen kjørte i rus, men mistet ikke førerkortet

En 40 år gammel mann på moped ble stanset av politiet i Moss tirsdag ettermiddag, mistenkt for kjøring i beruset tilstand. Det var imidlertid ikke fare for at han skulle miste førerkortet, for det hadde han ikke.

Mannen ble anmeldt for kjøring i ruset tilstand, samt for bruk av narkotika. Han er en kjenning av politiet.

Det opplyser Øst Politidistrikt på sin Twitter-konto tirsdag ettermiddag.

#Moss Mopedist stanset av politiet. Mistanke om at fører var påvirket. Tatt blodprøve, og anmeldes for kjøring i ruset tilstand samt for bruk av narkotika. Innehar ikke gyldig førerkort. Kjenning av politiet. Mann i 40-årene fra Moss. — Politiet i Øst (@politietost) December 29, 2020

Les også: Mystisk «Spiderman» forundrer folk i Moss