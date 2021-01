4. januar: Åtte nye smittede i Moss

Smittekilden for syv av åtte tilfellene som ble registrert 4. januar, er kjente nærkontakter. For ett av tilfellene er smittekilden foreløpig ukjent. Det totale antallet som har fått påvist korona gjennom hele pandemiperioden er 795, skriver Moss kommune på sine nettsider.

Rosnes omsorgsboliger

En av de som har fått påvist smitte siste døgn er ansatt ved Rosnes omsorgsboliger. Totalt er det det syv beboere og seks ansatte ved Rosnes som har fått påvist smitte.

- Unngå sosial aktivitet

Søndag 3. januar innførte regjeringen ytterligere nasjonale innstramminger, som gjelder de neste to ukene.

- Smittesituasjonen er krevende, både nasjonalt og også lokalt i Moss. Vi må holde ut enda litt lenger; unngå sosial aktivitet i størst mulig grad, holde god avstand til hverandre og teste oss ved symptomer på korona. Det er krevende for oss alle, men vi må igjen gjøre et krafttak for å få smitten ned, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Hjemmeskole

De nasjonale innstrammingene innført i går innebærer blant annet rødt nivå for alle videregående skoler og ungdomsskoler i Moss.

- De offentlige ungdomsskolene i Moss har vært forberedt på å innføre rødt nivå, og elevene har startet uka med hjemmeskole. Skolehverdagen blir naturlig nok annerledes enn det elevene er vant til og vil variere noe fra skole til skole. Vi skal få til en så god skolehverdag som mulig for elever og ansatte i perioden med rødt nivå, sier konstituert enhetsleder for skole, Grete Reitan.