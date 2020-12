30. desember: 20 nye smittede i Moss

To av de smittede er under 18 år. Smittekilden for 11 av tilfellene er kjente nærkontakter.

Fra lille julaften og fram til 30. desember har hele 71 personer i Moss blitt koronasmittet. Det totale antallet som har fått påvist korona gjennom hele pandemiperioden er 747.

Verket skole

Blant dem som har fått påvist smitte siste døgn er to elever ved Verket skole. Dette fører ikke til at flere ved skolen får utvidet karantenetiden eller at flere må i karantene. Skolen tar kontakt med berørte foresatte og ber om at elever med symptomer tester seg.

Gaupefaret barnehage og Rosnes

To ansatte ved Gaupefaret barnehage på Øreåsen har fått påvist koronasmitte siste døgn.

Én ansatt ved Rosnes omsorgsbolig har fått påvist smitte. Den ansatte har ikke vært på jobb i smittsom periode.

Krisemøte 4. januar

Pressevakt Inger-Lise Skartlien forteller at kriseledelsen i Moss skal drøfte situasjonen på mandag 4. januar. Der vil det bli vurdert om dagens tiltak skal videreføres.

- Siden smittekilden til bare 11 av de siste 20 smittede er kjent, kan det bety at vi har ni tilfeller som det ikke er kontroll på. Det er urovekkende, sier Inger-Lise Skartlien.