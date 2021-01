26. januar: Ingen nye smittede i Moss

Smittetallene er i ferd med å flate ut i Moss. Mandag 25. januar var det to nye smittetilfeller, mens det i dag (26. januar) ikke er registrert noen nye koronasmittede i det hele tatt blant personer som bor eller oppholder seg i Moss. Det totale antallet som har fått påvist korona gjennom hele pandemiperioden er 974.

En varm takk

- I Moss har vi levd med strenge og begrensende tiltak over en lengre periode, og det er godt å se at smittetallene er lavere nå enn de har vært på lang tid, sier ordfører Hanne Tollerud.

- Jeg vil gi mossingene en stor og varm takk for at vi sammen nok en gang har klart å begrense smittespredning og få smittetallene ned, legger hun til.

Og så kommer det en advarsel:

- Det gir dessverre ingen grunn til å senke skuldrene riktig enda. Det er fortsatt en ustabil situasjon hvor vi ser tilfeller av den engelske virusvarianten i kommuner rundt Moss, sier Hanne Tollerud.

Undersøkes for engelsk virusvariant

Det er fortsatt totalt fire prøver blant personer som har testet positivt i Moss som undersøkes nærmere for den engelske virusvarianten.

Koronavaksineringen i Moss

På sine nettsider informerer Moss kommune om at Vaksinesenteret på Moss lufthavn er klart til åpning. I slutten av denne uken starter vi starter med vaksinering av de eldste her (over 85 år). Vi har hittil satt 646 doser med vaksinen i Moss. Vi setter fortløpende alle vaksinedosene vi mottar fra Folkehelseinstituttet, skriver pressetjenesten i kommunen, som oppfordrer innbyggerne til å følge status for vaksinering på kommunens nettsider.