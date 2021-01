25. januar: To nye koronasmittede i Moss

- Smittekilden for det ene smittetilfellet som ble registrert på mandag, er kjent nærkontakt, mens for det andre smittetilfellet er smittekilden foreløpig ukjent. Det totale antallet som har fått påvist korona gjennom hele pandemiperioden er 974. Det er totalt fire prøver blant personer som har testet positivt i Moss som undersøkes nærmere for den engelske virusvarianten.

Vi har per i dag ikke fått bekreftet mutert virus i Moss. Det er heller ikke flere smittetilfeller siste døgn som kan spores tilbake til utbruddet i Nordre Follo, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Justeringer i nasjonal forskrift

Moss kommune informerer om at det søndag 24. januar ble gjort noen justeringer og spesifiseringer i den nasjonale forskriften som ble vedtatt dagen før. Endringene gjelder hvilke butikker som må stenge eller kan holde åpne. Dette gjelder ut januar, og følgende kan i henhold til forskriften holde åpent:

Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.

Utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr.

Apotek.

Bandasjister.

Optikere.

Vinmonopol.

Bensinstasjoner.

Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon.

Lager- og grossistdelen i byggvareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.

Påbud om munnbind

Moss kommune minner også om at i henhold til den nasjonale forskriften er det påbudt å bruke munnbind blant annet i følgende situasjoner:

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer.

Det skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Skole og barnehage

Det er opp til de enkelte kommuner å vurdere stengning av skoler på bakgrunn av smittesituasjonen lokalt fram til torsdag. Kriseledelsen i Moss bestemte lørdag 23. januar at det i skolene og barnehagene i Moss gis tilbud til sårbare barn og barn der begge foreldre har en samfunnskritisk funksjon. For alle øvrige barn er det hjemmeundervisning.