Hockeypresidenten kritiserer NIF for manglende info rundt antidopingkrise

Norsk idrett risikerer i ytterste konsekvens å bli nektet deltakelse i internasjonale mesterskap, samt miste retten til å arrangere, som følge av at en særnorsk lovtolkning forhindrer Antidoping Norge i å testet utøvere mellom 15 og 18 år uten foreldrenes samtykke.

President i Norges Ishockeyforbund, Tage Pettersen, sier til NRK at han er oppgitt over Norges Idrettsforbunds håndtering av det som er en betydelig utfordring med potensielt store konsekvenser.

– Det ene er at det er gjennom media jeg som president i et av Norges særforbund får vite om denne utfordringen. Det andre er at NIF tydeligvis har sittet på denne informasjonen en stund, sier Pettersen til kanalen.

Vil ha lovendring

Fotballpresident Lise Klaveness og håndballpresident Kåre Geir Lio opplyser at heller ikke de var klar over problemstillingen.

Idrettspresident opplyser at styret i Norges idrettsforbund har fått en orientering om status i saken på sitt møte denne uken. Hun viser videre til at idrettsorganisasjonen og pressen vil få informasjon i etterkant av dette.

– NIF kunne naturligvis orientert særforbundene umiddelbart, men det er naturlig at idrettsstyret først orienteres om status i saken, og dernest organisasjonen, slik det nå er lagt opp til direkte etter Idrettsstyrets møte, sier hun.

Kjøll opplyser at idretten ønsker en lovendring slik at Antidoping Norge kan drive dopingtesting i tråd med regelverket til Det internasjonale antidopingbyrået (Wada).

Sovet i timen

Ishockeypresident Pettersen, som også er stortingsrepresentant for Høyre, varsler at han også vurderer å ta saken til Stortinget. Pettersen innrømmer at særforbudene trolig kunne vært mer våkne i saken.

– Vi er sikkert flere som har sovet i timen, men jobben kunne blitt gjort bedre, sier han til NRK.

Norges idrettsforbund holder såkalt åpen time med pressen torsdag. Der skal det informeres rundt aktuelle saker som har vært oppe på styremøtet denne uken.

