Moss kommune har fått over fem millioner kroner til sommerskoletilbud

Regjeringen har satt av til sammen en halv milliard kroner til nye og utvidete sommerskoletilbud i forbindelse med koronapandemien.

I alt søkte 228 kommuner om støtte. Moss er én av dem. De fikk utdelt 5 361 300 kroner.

– Jeg er kjempeglad for at Høyre i regjering har prioritert store midler til å hjelpe barn og unge i sommerferien, og at Moss kommune hev seg rundt og søkte, slik at byens elever nå kan få flere spennende sommerskolekurs i sommer, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen (H).

Nabokommunene søkte også

Tilskuddsordningen skal gi elever i grunnskolen en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter under årets sommerferie.

– Skolene har lagt ned en kjempejobb under pandemien, men nedstengning og økt bruk av hjemmeskole har trolig ført til at en del elever har behov for å være mer sosiale, leke og skape nye vennskap, samt ta igjen tapt progresjon faglig. Derfor er regjeringens bidrag til skoletilbud i sommerferien en kjærkommen gave som vil gi læring, mestring og utforskning til tusenvis av barn, sier Pettersen.

Også de andre kommunene i mossedistriktet har fått tildelt midler:

Våler kommune: 612 100 kroner.

Råde kommune: 791 400 kroner.

Vestby kommune: 2 277 100 kroner.

Tilskuddssummen er basert på antall elever i kommunen. Kun Fredrikstad og Sarpsborg fikk mer penger enn Moss i Østfold. Oslo kommune fikk over 54 millioner kroner.

Tage Pettersen (H) er glad for at regjeringen har satt av midler til de unge. (Kenneth Stensrud)

Plaster på korona-såret

Strenge smitteverntiltak har ført til at mange elever har mistet mye tid på skolen dette skoleåret. Regjeringens mål er at sommerskolen skal kompensere for noen av de faglige og sosiale følgene som pandemien har hatt for barn og unge.

– Sommerskole er nok ekstra viktig i år, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Kommunene har stor frihet til å utforme det lokale sommerskoletilbudet utfra sine lokale forutsetninger. De står også fritt til å samarbeide med idrettslag, kulturskoler, leirskoler eller foreninger.

– Det gjør arbeidet videre veldig spennende. Her må vi finne løsninger som fanger opp de utfordringene vi vet at elevene har pådratt seg gjennom pandemien lokalt, sier Tage Pettersen.

Skal også bidra til at flere får sommerjobber

Det skal være gratis for barna å gå på sommerskolen.

Regjeringen pålegger ikke lærerne å jobbe til sommeren. I stedet oppfordrer de kommunene å ansette studenter som trenger sommerjobb.

– Vi vet at det også blir vanskeligere å få sommerjobbene i år. Slike sommerskoletilbud bør bidra til sommerjobbmuligheter for mange unge voksne og studenter. På den måten løser man flere problemer på en gang. Det er god Høyre-politikk, sier Pettersen.