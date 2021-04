Flest nye smittetilfeller på nesten én måned i Moss

Siden skjærtorsdag har 36 nye personer i Moss fått påvist covid-19. 12 av dem det siste døgnet.

Smittetallet har ikke vært så høyt siden de nye innstrammingene ble innført før påsken. Vi må helt tilbake til 12. mars for å finne høyere smittetall på én dag i kommunen.

Mandag 6. april meldes det også om 23 innlagte koronapasienter på Sykehuset Østfold. Av disse er 7 innlagt på intensiven. Det forrige koronadødsfallet på sykehuset skjedde 28. mars.

[ Moss har fått over fem millioner kroner til sommerskoletilbud ]

Ber elever teste seg

15 av de smittede i Moss de siste dagene er tilknyttet de to videregående skolene i Moss (Malakoff og Kirkeparken), hvorav 14 av disse kan knyttes til ulike sosiale sammenkomster i løpet av påsken.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus ønsker derfor at alle elever fra videregående tester seg for korona, dersom de har møtt medelever i påskeferien.

– Det er avgjørende at elever som har hatt kontakt med hverandre tester seg så snart de kan. Sammen med smittesporing og karantene er testing det viktigste virkemiddelet vi har for å få oversikt over smittesituasjonen og stoppe spredningen, sier han.

Det er også bestemt at det blir hjemmeskole tirsdag og onsdag denne uka. Fra torsdag 8. april planlegges det fortsatt rødt nivå.

[ Vurderer å forlenge de lokale koronatiltakene i Moss ]