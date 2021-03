Forlenger rødt nivå på skoler, barnehager og SFO i Moss

Mandag hadde kriseledelsen er nytt møte, der de besluttet at rødt nivå for skolene, SFO og barnehage forlenges til og med 11. april. Det betyr at skolene, SFO og barnehage fortsatt er på rødt nivå når barna og elevene kommer tilbake etter påskeferien.

Begrunnelsen er smittesituasjonen i Moss og tiltakene som gjelder for hele Viken fylke.

Mandag hadde det blitt påvist fem nye smittetilfeller i Moss. Fire er kjente nærkontakter, mens en er smittet i forbindelse med reise.

Ingen av de smittede er under atten år.

Det totale antallet som har fått påvist korona gjennom hele pandemiperioden er nå 1433.