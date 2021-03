Bedre Byutvikling Moss (BBM) er ikke fremmed for å gå rettens vei for å forsøke å stanse jernbaneutbyggingen. Her er nestleder Pia Eva Irene Reier (fra venstre), leder Jonathan Parker og styremedlem Olav Kjensbekk i forbindelse med det sivile søksmålet mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (Kenneth Stensrud)