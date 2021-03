Fem skoler og to barnehager rammet av ny koronasmitte

Hele åtte av de smittede er under 18 år, ifølge kommunen.

Her er en oversikt over hvordan den seneste smitten har påvirket mossesamfunnet:

• Fire ansatte er i karantene ved avdeling pyskisk helse og rus etter at en ansatt har fått påvist korona.

• En avdeling i Melløsparken barnehage er satt i karantene etter at et barn har testet positivt.

• På Ramberg skole er 52 elever og syv ansatte i karantene etter at en ansatt har fått påvist korona.

• I løpet av helgen har seks elever og en ansatt ved Nøkkeland skole fått påvist korona. Kommuneoverlegen har besluttet å stenge Nøkkeland skole 8. og 9. mars, for å få oversikt over utbruddet der. Totalt 126 elever og 16 ansatte i karantene. I tillegg til å teste alle elever og ansatte som er i karantene, ber kommuneoverlegen om at alle øvrige ansatte også testes.

• En elev ved Ekholt skole er smittet av korona. 45 elever og 6 ansatte ved Ekholt skole er i karantene som følge av smittetilfellet.

• En elev ved Larkollen skole har fått påvist korona. Totalt er 20 elever og seks ansatte i karantene.

• Ved Kirkeparken videregående skole er totalt tre ansatte smittet av korona. To skoleklasser og tolv ansatte er i karantene. Med så mange i karantene er det vanskelig å undervise på rødt nivå, og skolen går derfor over til digital undervisning mandag til onsdag denne uken, men opprettholder oppmøte for sårbare elever.

• I Espira Barnehage på Bellevue er 26 barn og syv ansatte i karantene etter at en ansatt har testet positivt.

Har innført ny type karantene

Kommuneoverlege Kristian Krogshus forteller at det nå jobbes med å få bedre oversikt over situasjonen. Han håper kommunen skal klare å begrense smittespredningen gjennom forsterket bruk av både karantene og testing.

– Vi har en alvorlig smittesituasjon i Moss som får konsekvenser for veldig mange mennesker, sier han.

Flere er de siste dagene satt i såkalt «ventekarantene». Det betyr at også nærkontaktens husstandsmedlemmer er i karantene fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test.

– Vi er avhengige av at også de som er satt i ventekarantene overholder den, slik at vi i størst mulig grad begrenser den mer smittsomme UK-varianten av koronavirus, sier Krogshus.