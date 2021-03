Det siste døgnet har det blitt registrert 16 nye smittetilfeller i Moss kommune. Det skjer dagen etter at nye innstramminger ble iverksatt.

Av de 16 smittede er 11 kjente nærkontakter, mens fem har foreløpig ukjent smittevei.

Det totale antallet som har fått påvist covid-19 i Moss gjennom hele pandemiperioden er nå 1238.

To barnehagebarn smittet

To av de nye smittede er barn. Begge går i Skarmyra barnehage.

– Med UK-varianten ser vi at flere barn utvikler symptomer sent. Nesten alle barna har hatt negativ første test, men har deretter fått påvist korona på andre test. Ved koronautbrudd er det derfor viktig at foresatte er klar over at barna kan være smittet, selv om første test er negativ, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Ansatt i omsorgsbolig var på jobb i smitteførende periode

En ansatt ved Eddaveien omsorgsbolig har også testet positivt det siste døgnet. Vedkommende har vært på jobb i smitteførende periode, dog uten symptomer.

18 ansatte er i karantene. Alle ansatte som har vært på jobb samtidig med den som er smittet, blir testet, opplyser kommunen.

– Vi ber pårørende om å vente med å besøke beboere i Eddaveien til vi har bedre oversikt over situasjonen, skriver de i en pressemelding.

Her er oversikten over smittetilfeller så langt i uke 9

Mandag 1. mars: 19 nye smittede (tallet har blitt oppjustert fra 18).

Tirsdag 2. mars: 12 nye smittede.

Onsdag 3. mars: 14 nye smittede.

Torsdag 4. mars: 16 nye smittede.

I hele uke 8 ble det påvist 78 nye smittetilfeller i Moss.