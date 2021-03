Varmestua er svindlet for 100.000 kroner

Svindlerne har brukt Irene Hetmann Landgrens navn på e-poster som er sendt til Varmestuas kasserer. Det dreier seg om to beløp som er sendt fra Varmestua, og pengene er utbetalt i euro.

– Jeg er helt fortvilet. På en aller annen måte har svindlerne greid å bruke min identitet. Og kassereren har regnet med at alt var i den skjønneste orden. Nå skal vi ha et styremøte hvor vi forsøker å finne fram all dokumentasjon om det som har skjedd, slik at politiet får noe å jobbe etter. Vi skal også gjennomgå våre sikringsrutiner, og leverer anmeldelse til politiet etter styremøtet på onsdag, sier Landgren.

Hun vil advare andre organisasjoner og foreninger mot lignende svindelforsøk.

Varmestua har også tatt kontakt med utenlandsavdelingen hos sin bankforbindelse; SpareBank 1 Østfold Akershus.