I en pressemelding fra Nav tirsdag kommer det fram at hele 41.481 personer i region Øst-Viken nå er registrert som helt ledige. Det er over 20.000 flere enn for bare én uke siden, og ifølge Nav er ledigheten nå høyere enn den var under finanskrisen i 2008.

Hovedårsaken til den voldsomme økningen er at mange bedrifter har sett seg nødt til å permittere ansatte som følge av situasjonen rundt koronaviruset.

– Flere av de som nå blir permittert eller blir ledige, kan ha kvalifikasjoner som er etterspurt i helsevesenet eller andre kritiske samfunnssektorer. Jeg vil oppfordre både arbeidsgivere, arbeidsledige og permitterte til å bruke nav.no og arbeidsplassen.no for å registrere seg og legge inn CVen sin, sier direktør i NAV Øst-Viken, Steinar Hansen i pressemeldingen.

Tredobling i Østfold-kommuner

Blant Østfold-kommunene er det Fredrikstad som har den største økningen i antall helt ledige den siste uka, fra 2.601 personer forrige tirsdag til 4.558 per 24. mars. Det er en økning på over 75 prosent og nesten 2.000 personer på bare sju dager, og sammenliknet med for to uker siden har ledigheten i kommunen vokst med over 3.000 personer. Andelen helt ledige i Fredrikstad utgjør nå 11,4 prosent av arbeidsstyrken.

Moss er kommunen i tidligere Østfold fylke med nest høyest andel ledige, 11,2 prosent av arbeidsstyrken. Her har ledigheten økt med nesten 90 prosent den siste uka, og på bare to uker har det vært godt over tredobling i antall ledige – fra 739 til 2.659 personer.

Også Hvaler og Råde har mer enn tredoblet antallet helt ledige i løpet av de to siste ukene, og har nå en ledighet på henholdsvis 9,6 og 9,8 prosent av arbeidsstyrken.

I Øst-Viken som helhet utgjør ledigheten nå 11 prosent av arbeidsstyrken.

LES OGSÅ: Sjokktall fra Nav: 90 prosent flere arbeidsledige i Moss på én uke

Vurderer å droppe husleie i Moss

Hanne Tollerud (Ap), ordfører i Moss, sier hun er bekymret for det lokale arbeidslivet om dagen.

– Ja, klart det. Jeg tror ikke jeg er alene om den bekymringen, sier hun.

Som følge av den uvanlige situasjonen næringslivet er i nå, på grunn av koronaviruset, vurderer kommunen å hjelpe der de kan.

– Der kommunen har et leieforhold med næringslivet, er det aktuelt å ikke kreve inn husleie, så lenge vi er i denne situasjonen, sier hun.