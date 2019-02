Jeg har i grunnen sett det komme. «Send noen nudes ‘a» blinket det en kveld på mobilen til datteren min. Sendt av en jevnaldrende gutt på en naboskole. Hva skjer? «Slapp av, mamma, han bare tuller». Koden hennes er det lenge siden jeg har hatt. Dessuten, hva skulle jeg gjort?

Datteren min og hennes venninner er 12–13 år. Tweens. De lever store deler av sitt sosiale liv på mobilen og snapchat. Det er på den gule appen med den hvite spøkelseslogoen at det skjer, bokstavelig talt. Appen, som kom i 2011, ble raskt misbrukt til både nettmobbing og «sexting», altså at man tar bilder eller video i en seksuell sammenheng.

– Alle i gjengen vår har fått dickpics på snap, forteller datteren min over middagsbordet.

– Gutter sender dickpics i hytt og vær.

Saken fortsetter under bildet

Selma, Elvira og Lilja bruker Snap til å kommunisere. Foto: Hilde Unosen

Unge mottakere

Rundt møtebordet på jobben er kolleger forferdet. Det ble også «Innafor»-programleder Vilde Bratland Eriksrud, da hun laget en hel dokumentar om dickpics på NRK, og oppdaget at 16 år gamle jenter var blant mottakerne av penisbilder.

I programmet fant de ut at seks av ti unge kvinner mellom 18 og 30 år har mottatt dickpics. Men mange mottakere er mye yngre enn som så.

Medietilsynets undersøkelse om barn og medier for 2018 viser at 13 prosent av barn og unge mellom 13 og 18 år har delt nakenbilder av seg selv på nett. Det er små kjønnsforskjeller fram til 17-årsalderen. Blant 18-åringer har flere gutter enn jenter sendt slike bilder. 37 prosent av jentene og 11 prosent av guttene har følt seg presset til å sende nakenbilder.

Helsebror Per Arthur Andersen driver Oslos første helsestasjon for gutter. Han har nettopp hatt en prat med en gjeng gutter om temaet.

– Jeg opplever at mange gutter har en skeiv forventning om hva jenter vil ha, og hvordan man forholder seg til hverandre. De vil ha nakenbilder av jentene selv, så hvorfor vil ikke jentene ha nakenbilder av dem?

Andersen mener barn og ungdom må ha en klar opplæring i når det er greit å sende, eller å ønske bilder med seksualisert innhold.

– Nettvettreglene må inn på samme måte som fjellvettreglene.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Ny type problematikk

En ungdomsskole i Akershus opplever så store problemer med dickpics, nakenbilder og seksualisert atferd blant elevene på 8. trinn, at de har sett seg nødt til hente inn eksterne ressurser for å lære elevene nettvett. I en e-post som Dagsavisen har fått tilgang til, innkaller skoleledelsen til et obligatorisk møte for elevene, der de må ha med seg minst en foresatt. Tema for møtet er nettvett. I e-posten informerer ledelsen om at elever uoppfordret sender bilder av kjønnsorganet sitt til andre, en elevgruppe på 20–30 elever «trader» eller bytter bilder av kjønnsorganer, og at dette gjelder både jenter og gutter. Fra ledelsen ved ungdomsskolen får Dagsavisen vite at dette er en ny type problematikk.

– Tradisjonelt har nakenbilder blitt spredd uten samtykke. Nå gjør de det med viten og vilje, sier assisterende rektor ved skolen.

– Dette er en annen type press enn hva vi kjenner fra noen år tilbake. De som har trua på seg selv, de står imot. Men noen går utover grensene sine for å være en del av klikken.

Les også: Vilde Bratland Erikstad lager TV-serie. Og tar opp blant annet temaet dickpics

«Du skal, og du må»

Organisasjonen Barnevakten skal bidra med hjelp og tips til hvordan elever kan løse situasjonen, og hjelpe dem til å bruke mer nettvett.

– Det er ikke heldig om ungene fortsetter i denne kulturen her. Dette preger ungene, sier den assisterende rektoren.

Avdelingslederen ved den samme ungdomsskolen sier at de oppdaget problemet før jul.

– Hva er det som foregår, egentlig?

– Det er blant annet bytte av nakenbilder. «Nå får du et bilde av kuken min, så får jeg et bilde av puppene dine». De tar nakenbilder, og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Dette foregår både til folk de kjenner, og ikke kjenner. Det er trusler, du skal og du må.

– Så tas det skjermbilder, det spres, og det blir veldig emosjonelt.

– De bruker apper som de ikke er gamle nok til å bruke. Det gjelder blant annet snapchat, som er den absolutte verstingen.

Skolen har oppfordret foreldrene til å avinstallere snapchat.

– Per nå er det én forelder som har gjort det, forteller avdelingslederen ved Akershus-skolen.

Hun opplever at foreldrene ikke har peiling på hva som foregår.

– Og vi er neppe de eneste som sliter.

Les også: Kommentar: «Kanskje det er bra at vi har fått en digitaliseringsminister som ikke er på Facebook»

Dickpics i sjuende

Men så er det en ting hva de voksne sier om dickpics, og kanskje en annen hva de det angår selv sier. Derfor samlet jeg tre 12-13-åringer – datteren min Lilja og klassevenninnene Elvira og Selma – til sjokolademuffins på kafé.

– Det startet etter sommerferien, i sjuende klasse. Før det hadde vi bare hørt om det, at de drev med det på ungdomsskolen, forteller Elvira.

Selma sitt første møte med et dickpic var gjennom ei venninne. Hun hadde fått et bilde, og viste det til Selma.

– Først skjønte jeg ikke hva det var, så jeg så flere ganger. Og så, plutselig, bare åååå ja!

– Hva tenkte du, da?

– Det var ikke noe happy moment akkurat.

– Det er nasty, legger Lilja til.

– Er det flaut?

– Det er de som har sendt bilde av dicken sin til fremmede jenter som burde være flaue. Ikke bare flaue, men redde. Bildet kan være på internett for evig, sier jentene.

Ikke bare oppleves det som ekkelt, det er faktisk ulovlig. Politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos uttalte til Dagbladet i fjor at ungdom og voksne må lære seg at norsk lov også gjelder på internett.

– Å sende dickpics uoppfordret er det samme som å blotte seg.

Fra fremmede

Det er stort sett fremmede gutter, eller bekjente, som sender 7.-klassejentene dickpics.

– Hvordan foregår det?

– Jeg er kanskje i en gruppechat med noen, og så legger man de til fordi de virker hyggelige, forteller Elvira. Hun har opplevd å bli spurt om hva hun er villig til å sende for 10.000 kroner.

– Så er de gjerne ikke så hyggelige, likevel ...

Man kan også bli lagt til via «quick add». Da har man felles venner på snapchat.

– Så da tror du at du kjenner dem. Eller du kan bli lagt til med brukernavn, men da har de søkt deg opp, og det er litt creepy, sier Selma.

Les også: Helsesista får «snapper» om selvmord

– Ofte har man ikke snakket med dem i det hele tatt, de bare ligger der på lista. Før det plutselig en dag kommer et dickpic, forklarer Lilja.

– Blir dere presset til å sende tilbake?

– De sier at du også må sende. Det er nudes for nudes, akkurat som likes for likes. Pupper for pack og dick for fitte, sier jentene.

– Men sier du nei, så aksepterer de det. Da spør de gjerne om vi har ei venninne som tør, sier Lilja.

– Akkurat som man vil oute venninnene sine!

– Det er hans valg å sende. Men jeg tar mitt valg, sier Selma.

Sletter ikke snap

Ingen av jentene har sendt nakenbilder tilbake, men forteller at de kjenner noen som har sendt.

– Det er ingen jenter vi kjenner som sender sånne random bilder på gøy, sånn som guttene. Dessuten, for guttene får det ikke konsekvenser. Hvis ei jente sender nudes, så er du hore resten av livet ditt på skolen, sier Selma.

Selv vet ikke jentene helt hva de skal gjøre med det, bortsett fra å blokkere de som sender dickpics og rapportere dem til snapchat.

– Vi lærer å takle en stygg kommentar på Instagram i nettvett-timene, men det er nudes vi trenger å takle.

– Hva med å slette snapchat, sånn som de har oppfordret til på en skole i Akershus?

– Snapchat er livet vårt. All kommunikasjon foregår der, sier Lilja.

– De voksne må heller ta tak i problemet enn å ta fra oss snapchat.

Helsesista: – Jeg er aldri dømmende

– Dette har jeg snakket med følgerne mine om i et par år allerede. Det er ikke en ny problematikk for meg, forteller Tale Maria Krohn Engvik, kjent som Helsesista.

– Veldig mange av disse unge jentene har åpne brukere, fordi det er status å ha mange følgere. Da legger de gjerne til folk de ikke helt vet hvem er.

Engvik forteller at hun nettopp fikk en melding fra ei jente på 13, som chattet med en gutt på 19. Han ville ligge med både henne og venninna.

– Problemet er at jentene ikke har fått noen opplæring i hvordan de skal håndtere dette. De er usikre, og vil gjerne være hyggelige.

– Skal vi bare akseptere at unge jenter får dickpics?

– Nei, det synes jeg ikke. Jeg får det selv, senest for ti minutter siden.

– Hva gjør du, da?

– Da sier jeg tydelig ifra at dette ikke er greit. Digital blotting er straffbart. Jeg er aldri dømmende, ungdom kan spørre meg med ord om hva som helst, men akkurat der er jeg streng.

Saken fortsetter under bildet

Helsesista

– Hva skal unge jenter gjøre når de får dickpics?

– Si ifra til foreldrene. Da beviser du også at du er gammel nok og moden nok til å ha sosiale medier. Lagre bruker og chatsamtaler, men ikke screene bildet, siden det er ulovlig å oppbevare på telefonen. Hvis det er alvorlige ting, så kontakt politiet.

– Hva med å nekte de unge snapchat?

– Nei, det støtter jeg ikke. Ungdom bruker ikke SMS. Snapchat er en morsom og kul kommunikasjonsplattform. Det går ikke an å forby det som nesten 100 prosent av 13-14-åringene i Norge bruker.

Les også: Tabuprisen til Helsesista

Engvik mener at løsningen er opplæring.

– Få inn folk med kompetanse, foredrag, politiet, Barnevakten. God opplæring er det viktigste, og ikke gi dem for mye pekefinger, oppfordrer Engvik.

– For hva om du sier at å sende nudes er det dummeste dere gjør? Da kommer de ikke til deg hvis ting blir vanskelig fordi de har plumpa til å sende et nakenbilde, konstaterer Tale Maria Krohn Engvik.

– De må vite at de kan komme å snakke med deg. Ungdom tar livet sitt på grunn av skam fordi de har sendt et nakenbilde og havnet i trøbbel.