I 2020 blir det ikke paroler og faner i et demonstrasjonstog, slik dette bildet fra 1990 viser. I år blir det i stedet en digital hyllest til helsepersonell, butikkansatte, renholdere, bussjåfører, renovatører, ansatte i NAV og andre som står på døgnet rundt for å holde hjulene i gang. Dermed er vi tilbake til opprinnelsen for 1. mai-feiringen: En internasjonal kampdag for arbeiderklassen. Foto: Jon Steinar Olsen, Moss Dagblads arkiv