1,6 millioner bør vaksinere seg mot influensa, ifølge helsemyndighetene

– Vaksinering er viktig for å unngå alvorlig influensasykdom og for å redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, sier seniorforsker Olav Hungnes ved Folkehelseinstituttets influensaavdeling (FHI) til Aftenposten.

Omtrent 1,6 millioner barn og voksne i Norge hører til grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Ifølge FHI dør det i snitt 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen, og influensavaksinen kan beskytte mange av disse.

– Alle i risikogruppene samt helsepersonell anbefales å vaksinere seg mot sesonginfluensa, og vi håper at så mange av dem som mulig benytter muligheten i høst, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til avisen.

Det er den samme anbefalingen som ble gitt tidligere i år. FHI har i år bestilt 1,2 millioner doser – noe som er 20 prosent mer enn i fjor.

– Vi får dessverre ikke tak i flere fordi det er stor etterspørsel globalt, opplyser seniorrådgiver Kjersti Rydland i FHI til Aftenposten.

(©NTB)