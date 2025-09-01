Full fres rundt bordet
Thomas Moen er en av Norges beste kokker. Vi besøkte wasabi-kongen hjemme på kjøkkenet.
Thomas Moen er Norges wasabi-konge.
Foto: Johanna Holt Kleive
På kniven
«Welcome to
the jungle» freser Thomas Moen og skrur The Prodigy til maks. Rommet
fylles av damp, tang, sopp og umami. Det freser, ryker og bobler. I en gryte
trekker en kraft så mørk, dyp og fettete at du skulle tro den har stått på i
ukevis. Men nei – dette er «instant dashi». Buljong i tepose. Importert til
Norge via en japansk munk som Moen kjenner personlig.
Rundt ham: kontrollert kaos. Grønnsaker skylles og slynges.
Fisk kuttes med sylskarp kniv. Vi snakker psykopatbra råvarer fra Maschmanns på
Skøyen: skate, dypvannstorsk, kyllinglår, oster, spekemat. Jeg forstår
umiddelbart at jeg er på vei inn i et parallelt kjøkkenunivers, og
sannsynligvis ikke vil komme ut igjen som den samme.