Mann funnet livløs

Ifølge NRK skal personer ha utført hjerte- og lungeredning i 45 minutter før mannen ble fløyet med helikopter til sykehus.

Fikk raskt hjelp

– Ulykken skjedde på et badested med mange andre badende. Det har nok bidratt til at han har blitt tatt raskt hånd om, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NRK .

Politi og ambulanse

– Den siste tilbakemeldingen vi fikk, var at helsepersonell hadde fått i gang hjerterytme på pasienten, men at han ikke pustet for egen maskin, sier Sveen.

Hendelsen skjedde klokka 14 tirsdag ved Festestranda, ifølge Moss Avis .

Både politiet og ambulansepersonell har bistått.