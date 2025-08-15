– Jeg har ikke tatt medisinene mine på fem måneder. Jeg vil heller dø enn å være medisinert, sier Ye, tidligere kjent som Kanye West, i starten på traileren , som har 150.000 visninger det første døgnet.

Bak dokumentaren står filmskaperen Nico Ballesteros. Han fulgte Ye med kamera i seks års tid – etter å ha fått full tilgang til alt som skjedde ham, skriver Hollywood Reporter.

Resultatet av 3000 timers opptak er det som omtalen kaller «et rått og ofte urovekkende portrett, uten kommentarer eller konklusjon».

Filmen tar for seg en periode full av skandaler – med antisemittiske uttalelser, konspirasjonsteorier og angrep på andre kjendiser. Dokumentaren fanger også perioden da Ye får sin bipolare diagnose, skiller seg fra Kim Kardashian og mister mange av sine store sponsoravtaler.

I traileren hører man Kim Kardashian gråte og si «personligheten din var ikke slik for noen år siden».

Filmen viser også parets barn og familieliv, West i designmøter for Yeezy, hans religiøse Sunday Service-samlinger og konsertopptredener. Ved et tilfelle viser traileren West bruke en t-skjorte med teksten «White Lives Matter».

«In Whose Name» skal ha kinopremiere i USA i september.

