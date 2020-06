– Vi får antakelig støtte fra MDG og Rødt, men vi blir nok nedstemt, tror SVs stortingsrepresentant Petter Eide, som er den som i det siste har frontet SVs uavhengige forslag om midlertidig stans i rivingen fram til slutten av august, når saken skal opp i Oslo tingrett.

– SV taper voteringen om Y blokka i Stortinget i dag, men vi har også vunnet mye, sier Eide til Dagsavisen.

– Vi har fått en viktig kulturpolitisk debatt opp Stortinget, og framtiden vil nok dømme hardt de som i dag beslutter at Y skal rives. Y-blokka vil gå inn i historien i en rekke av umistelige bygninger som vi i ettertiden har angret på at vi har blitt revet. Men et nei i voteringen i dag, betyr nok en spiker i kista for Y-blokka, sier Eide, men legger til at det fortsatt er «noen spikre igjen».

Et SV-forslag til

For SV har enda et forslag på bordet, som skal voteres over den 19. juni i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. – Der appellerer vi til de partiene som er opptatt av å ikke bruke for mange offentlige midler på regjeringskvartalet. I forslaget ber vi om at riviningen av Y-blokka og alle andre fysiske endringer stoppes til vi har fått et kostnadsoverslag, sier Eide, som mener det er skandale at Stortinget ennå ikke vet hvor mye det vil koste å bygge et nytt regjeringskvartal.

– Vi må få kostnadskontroll. Om det blir 10 eller 100 milliarder, det vet vi ikke. Vi som bevilgende myndighet er nødt til å få et kostnadsoverslag. Derfor tror vi at det andre forslaget vårt vil appellere til partier som Frp og Sp, som er opptatt av å spare penger på offentlige budsjetter, sier Eide, som legger til:

– Blir vi også nedstemt 19. juni, er det siste spikeren i kista. Da blir Y-blokka revet i løpet av sommeren.

Spenning

Det som ligger på bordet i Stortinget onsdag, er en innstilling fra kommunalkomiteen. Der sier et massivt flertall nei til SVs forslag. Arbeiderpartiet, Høyre, Sp, KrF og Frp: Alle sier de nei til stans i rivingen.

Det har blitt knyttet spenning til hva Venstre vil stemme, ettersom Venstre i alle år har erklært seg som et parti som vil bevare Y-blokka. Men Venstre sitter ikke i kommunalkomiteen, og signaler på forhånd tyder på at de trolig ikke vil stemme for en midlertidig stans i rivingen nå. Venstres Ola Elvestuen sa nylig til Dagsavisen at det ikke er nok at SV og Venstre sier ja til å stanse rivingen. Det er Høyre, Ap og Frp som må snu i saken, skal det bli en endring, mener Elvestuen.

Debatt

Onsdag vil det uansett bli en debatt om Y-blokka i stortingssalen. I innstillingen fra kommunalkomiteen, der flertallet består av Ap, Frp, Høyre, Sp, KrF og Frp, vektlegges sikkerheten som en viktig grunn til at de mener Y-blokka må rives. «Komiteen vil minne om terrorhandlingen den 22. juli 2011 som krevde flere menneskeliv. Dette er det tragiske bakteppet for at regjeringskvartalet må gjenoppbygges, og at det i ettertid har vært en bred debatt om sikkerhetsnivået i et nytt regjeringskvartal for å forhindre at noe lignende skal skje på nytt», skriver komiteflertallet i innstillingen.

«Flertallet vil påpeke at rivingsvedtaket om Y-blokka har sin hovedbegrunnelse i de sikkerhetsmessige vurderingene som er gjort av en rekke faginstanser, slik som Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste, Politidirektoratet, Oslo politidistrikt og Forsvarsbygg v/Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg».

Les også: Sp: Forstår følelsene for Y-blokka, vil likevel rive den