Det er forlaget Arcade Publishing som har sikret seg rettighetene til det som tegner å bli årets store skandalebok, og trykker et førsteopplag i USA på 75.000 kopier i en tid da den amerikanske forlagsbransjen rammes hardt av koronakrisen.

Arcade kaller ifølge New York Times 84-årigens memoarbok en «oppriktig og omfattende personlig beretning av Woody Allen, som spenner fra oppveksten i Brooklyn og gjennom hans karriere innen film, teater, TV, litteratur og standup, i tillegg til at den går inn i forholdet til familie og venner».

Weinsten-forlag

Den etter hvert så omstridte filmregissøren Woody Allen skulle opprinnelig utgi sin selvbiografi «Apropos of Nothing» på Hachette. Samme forlag publiserte i sin tid Ronan Farrows «Catch And Kill», boken som inneholdt avsløringene mot den nå voldtektsdømte filmmogulen Harvey Weinstein, som var utgangspunktet for den store metoo-bevegelsen.

Da nyheten om Allen-biografien ble kjent skapte det furore i det amerikanske forlagsmiljøet. Flere ansatte ved Hachette skal ha gått fra arbeidsplassen i protest, og Ronan Farrow brøt kontakten med forlaget sitt fordi han mente farens biografiplaner var dypt uprofesjonelt håndtert fra forlagets side, og at verken han eller søsteren Dylan Farrow skal ha blitt kontaktet for faktasjekk.

Ronan Farrow er sønn av Mia Farrow og Woody Allen, og har vært den mest høylytte støttespilleren til Dylan Farrow, som er Allens adoptivdatter gjennom ekteskapet med Farrow. Dylan Farrow har kommet med beskyldninger om at Allen skal ha forgrepet seg seksuelt mot henne da hun var sju år gammel. Allen har hele tiden bedyret sin uskyld, og er heller ikke funnet skyldig i noen av de to uavhengige granskningene av saken som følge av påstandene.

Meeto og Time' Up

De opprinnelige beskyldningene mot Woody Allen ble igjen et tema da metoo- og «Time’s Up»-kampanjene gjorde seg gjeldende etter avsløringene rundt blant andre Harvey Weinstein, som Ronan farrow skrev om i sin Pulitzerpris-vinnende bok. Allen selv slo da tilbake mot beskyldningene blant annet i en uttalelse til nyhetsbyrået AFP, gjengitt den gangen av NTB: «Selv om Farrow-familien kynisk benytter seg av muligheten som Time's Up-bevegelsen gir til å gjenta denne uriktige anklagen, blir den ikke mer sann i dag enn hva den var tidligere. Jeg misbrukte aldri min datter, noe alle etterforskninger konkluderte med for et kvart århundre siden»

Dylan Farrow har uttalt at Hachettes opprinnelige planer om å utgi memoarboken er opprørende for hennes egen del og et svik mot broren. Det påfølgende mediepresset rundt Woody Allen-boken fikk Hachette til å oppgi utgivelsesplanene, bare for å bli beskyldt for sensur av blant andre Stephen King, som uttalte at han ikke brydde seg om Woody Allen, men om hvem som ble nestemann som skulle ties i hjel. Forlagshuset overdro likevel rettighetene til boken tilbake til Allen fra imprintforlaget Grand Central, som opprinnelig skulle stå som utgiver under Hachette-paraplyen.

En «giftig paria»

«Apropos of Nothing» skal være på rundt 400 sider og ble mandag 23. mars utgitt av Arcade med et forord der Woody Allen beskriver Hachette som et forlag som hadde lovet å stå last og brast ved utgivelsen av memoarene, men som likevel ikke hadde motet til å gjennomføre når «skittkastingen» begynte. Allen betegner seg selv i forordet som en person som blir sett på som en «giftig paria og samfunnsfiende».

En redaktør i Arcade uttaler at det ikke bare er innholdet i seg selv som har gjort at Arcarde velger å publisere boken, men også fordi de ønsker å være prinsipielle og utgjøre en motvekt til Woody Allens kritikere. Forlaget er en del av forlagshuset Skyhorse, som har holdt utgivelsesplanene hemmelige helt fram til boken forelå fysisk.

Verdenskjent

Woody Allen er en av verdens mest kjente filmskapere, skuespillere og komikere etter ikoniske titler som «Hannah og hennes søstre», «Annie Hall» og «Manhattan». På sine eldre dager fikk han et betydelig oppsving med filmer som «Match Point», «Vicky Christina Barcelona» og «Midnight In Paris», og han har fortsatt å lage om lag en film i året tross kontroversene rundt han i kjølvannet av metoo-beskyldningene.

I fjor høst inngikk han imidlertid forlik med mediegiganten Amazon, som han ifølge en avtale fra 2017 skulle lage fire filmer for til en kontraktfestet verdi av over 60 millioner dollar, men som de trakk seg fra etter metoo-beskyldningene. I ettertid har også andre finansinstanser og enkelte skuespillere tatt avstand fra Woody Allen.

Hans siste filmer er «Wonder Wheel» (2017) og «A Rainy Day In New York». Sistnevnte slippes på det norske kjøpe- og leiemarkedet nå i mars 2020.