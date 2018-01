Woody Allen avviser å ha antastet adoptivdatter

Kultur

Allen anklager familien til sin tidligere samboer, Mia Farrow, for å bruke metoo-avleggeren i Hollywood, Time's Up, til å gjenta en anklage som allerede har vist seg å være usann.

– Selv om Farrow-familien kynisk benytter seg av muligheten som Time's Up-bevegelsen gir til å gjenta denne uriktige anklagen, blir den ikke mer sann i dag enn hva den var tidligere, skriver Allen (82) i en uttalelse til blant annet nyhetsbyrået AFP.

– Jeg misbrukte aldri min datter, noe alle etterforskninger konkluderte med for et kvart århundre siden, skriver han videre.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Les også: Pornostjerne: – Donald Trump var utro mot Melania, med meg

Sju år gammel

Uttalelsen kommer etter at Dylan Farrow, som nå er 32 år, har gjentatt beskyldningen mot Allen om at han misbrukte henne seksuelt da hun var sju år gammel.

Det første fulle intervjuet med Dylan Farrow ble sendt på TV-stasjonen CBS torsdag morgen. Her beskriver hun i detalj overgrepet hun anklager Woody Allen for, og hun anklager også skuespillere som jobber for Allen for å være medskyldige i å skape det hun kaller en «taushetens kultur».

Flere skuespillere som har jobbet med Allen, har de siste dagene tatt avstand fra ham. (NTB)