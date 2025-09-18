William Wistings seneste sak: Gamle drap blir igjen som nye

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Her kommer den 19. fortellingen om William Wisting, etterforskeren fra Larvik politidistrikt som har vært hovedpersonen i denne bokserien til Jørn Lier Horst i 21 år. En institusjon i norsk kriminallitteratur. Horst holder etter hvert på med veldig mye annet parallelt. Hver sommer kommer en ny roman skrevet i samarbeid med andre krimforfattere, som i stadig større grad konkurrer med Wisting-bøkene på bestselgerlistene. Årets «Utskudd» med Thomas Enger lyktes kanskje aller best av disse så langt, og antydet at dette er blitt mer enn bare en lystbetont sommerjobb. Men nå er det altså William Wisting som skal til pers igjen.

En mann som er dømt for parteringsdrap slipper ut av fengselet etter å ha sonet i 20 år. På cella si hadde han hengt opp et ark med navnet på mennesker som på forskjellige måter hadde beseglet hans skjebne. Noen av dem var døde og strøket ut, mens Wisting og hans kollega Nils Hammer, som i sin tid pågrep ham, sto der fortsatt. Dette kan selvfølgelig bli brysomt for dem, men det blir på en annen måte enn man kunne tro. Her ligger det nemlig flere lik begravet.