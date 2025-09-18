William Wistings seneste sak: Gamle drap blir igjen som nye
Det mest spennende med Jørn Lier Horsts nye roman om William Wisting er tittelen. Er dette virkelig «Den siste saken», etter 19 bøker?
Krimforfatter og tidligere etterforskningsleder Jørn Lier Horst er klar med sin 19. roman om William Wisting.
Foto: Javad Parsa / NTB
Bok
Her kommer den 19. fortellingen om William Wisting,
etterforskeren fra Larvik politidistrikt som har vært hovedpersonen i denne bokserien
til Jørn Lier Horst i 21 år. En institusjon i norsk kriminallitteratur. Horst holder etter
hvert på med veldig mye annet parallelt. Hver sommer kommer en ny roman skrevet i
samarbeid med andre krimforfattere, som i stadig større grad konkurrer med
Wisting-bøkene på bestselgerlistene. Årets «Utskudd» med Thomas Enger lyktes kanskje aller best av disse så langt, og antydet
at dette er blitt mer enn bare en lystbetont sommerjobb. Men nå er det altså
William Wisting som skal til pers igjen.
En mann som er dømt for parteringsdrap slipper ut av
fengselet etter å ha sonet i 20 år. På cella si hadde han hengt opp et
ark med navnet på mennesker som på forskjellige måter hadde beseglet hans
skjebne. Noen av dem var døde og strøket ut, mens Wisting og hans kollega Nils Hammer,
som i sin tid pågrep ham, sto der fortsatt. Dette kan selvfølgelig bli brysomt
for dem, men det blir på en annen måte enn man kunne tro. Her ligger det nemlig flere
lik begravet.