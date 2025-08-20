JJ fra Østerrike vant årets Eurovision. Neste år holdes finalen i Wien. Martin Meissner / AP / NTB

Kringkasteren har tidligere sagt av valget sto mellom Wien og Innsbruck, men offentliggjorde onsdag at hovedstaden er valgt som vertskapsby for neste års sangkonkurranse.

Østerrikske Johannes Pietsch, kjent under artistnavnet JJ, vant årets Eurovision 17. mai.

Semifinalene i Wien holdes tirsdag 12. mai og torsdag 14. mai, mens finalen holdes 16. mai i Wiener Stadthalle, som er Østerrikes største innendørsarena.

Det er tredje gang Wien blir vertskap for Eurovision. Første gang var i 1967, mens forrige gang var i 2015.