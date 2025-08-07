Wet Leg på Øya: Et høyt og skurrende primalskrik
Wet Leg er en av de mest spennende nye britiske bandene på plate. På konsert spiller de høyere, men spenningen er fortsatt til å ta og føle på.
Rhian Teasdale og Wet Leg fikk fart på Øyafestivalen torsdag.
Mode Steinkjer
Musikk
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Det tar litt tid å venne seg til konsertlyden av britiske Wet
Leg der de står på den nest største Øya-scenen, for et av dagens største
publikum. Den nære, personlige sjarmen i sangene deres går litt tapt i denne
sammenhengen. I stedet får vi et forrykende høyt, støyende rockeshow, som
heller ikke er å forakte. Palestinaflagget er fint plassert over en av forsterkerne deres,
uten at det går ut over volumet.
Wet Leg er markedsført som en duo med Rhian Teasdale og
Hester Chambers. I 2025 er Teasdale utagerende fronfigur, Chambers mer i
bakgrunnen, mens gutta i bandet, langhåra hippietyper alle tre, også har fått flere
fingre med i spillet.