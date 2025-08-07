Wet Leg på Øya: Et høyt og skurrende primalskrik

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Det tar litt tid å venne seg til konsertlyden av britiske Wet Leg der de står på den nest største Øya-scenen, for et av dagens største publikum. Den nære, personlige sjarmen i sangene deres går litt tapt i denne sammenhengen. I stedet får vi et forrykende høyt, støyende rockeshow, som heller ikke er å forakte. Palestinaflagget er fint plassert over en av forsterkerne deres, uten at det går ut over volumet.

Wet Leg er markedsført som en duo med Rhian Teasdale og Hester Chambers. I 2025 er Teasdale utagerende fronfigur, Chambers mer i bakgrunnen, mens gutta i bandet, langhåra hippietyper alle tre, også har fått flere fingre med i spillet.