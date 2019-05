– Hun er en ytterliggående høyrepopulist. Jeg er ikke tilhenger av «no-platforming», Document må bare holde på. Men med invitasjonen til Katie Hopkins viser Document igjen at de har forlatt sin tidligere posisjon som relativt intellektuelt forum, sier Bård Larsen, historiker i den liberale tankesmien Civita.

Han reagerer på at nettavisen og forlaget Document har invitert den britiske ytre høyre-kommentatoren Katie Hopkins til å holde foredrag i Oslo. Onsdag står Hopkins på scenen i Oslo Militære Samfund. Her samlet Steve Bannon fullt hus tidligere i mai, da han ble invitert til å holde foredrag av Document, etter sin opptreden på Nordiske Mediedager i Bergen.

Hopkins er en svært omstridt figur i britisk offentlighet. Hun har tidligere vært profilert spaltist i de ledende tabloidavisene The Sun og Daily Mail/Mail Online, og programleder på radiostasjonen LBC, men hos alle tre har hun sluttet etter kontroversielle ytringer om muslimer og flyktninger.

FNs høykommisær for menneskerettigheter rykket ut mot britisk tabloidpresse i 2015, etter en kommentarartikkel av Hopkins i The Sun der hun omtalte flyktninger som «kakerlakker». Overskriften var «Redningsbåter? Jeg ville brukt kanonskip for å stoppe innvandrere».

Hopkins er dømt for ærekrenkelser etter å ha beskyldt en britisk skribent for å skjende et krigsminnesmerke, og ble i fjor nektet å anke saken. Den årelange rettsprosessen gjorde at Hopkins i høst erklærte seg insolvent. På en reportasjereise i Sør-Afrika i fjor ble hun anholdt for å spre rasehat og nektet videre adgang til landet.

Parlamentsrepresentant for Labour Naz Shah trakk seg fra en debatt om i en ytringsfrihet på Oxford University 9.mai i år, i protest mot at Katie Hopkins var invitert. «For meg går grensen ved de som bruker rasisme for å avhumanisere mennesker fra minoritetsgrupper», kommenterte Shah til avisen The Independent.

«Slipper ikke til»

«Vi har igjen gleden av å la oss inspirere av fryktløse journalister som ikke lar seg stanse av de «rettroende» som vil fjerne alle digitale plattformer for meningsmotstandere. 22. mai kommer den britiske journalisten Katie Hopkins for å holde foredrag for oss» skriver Document i sin presentasjon av Katie Hopkins.

«Hopkins slipper til hos Tucker Carlson, men ikke på BBC. Du får heller aldri se henne på NRK. Dette er den virkeligheten vi lever vi. De menneskene som har noe å fortelle, blir utestengt», skriver Document-redaktør Hans Rustad under tittelen «Hvorfor skal vi gå og høre Katie Hopkins». Foredraget har Hopkins gitt tittelen «The Islamisation of Western Europe».

Støtte til autoritære

Bård Larsen, historiker ansatt i tenketanken Civita, er blant de få som tidligere har omtalt Katie Hopkins i norske medier, i en VG-kronikk om innvandringskritikeres støtte til autoritære statsledere som Orban, Putin og Trump. Om Documents invitasjon til Hopkins og Hans Rustads kommentar skriver Bård Larsen til Dagsavisen:

«For noen få år siden ville jeg blitt overrasket over dette møtet. Katie Hopkins er jo kjent som deltager i 'Big Brother' og 'The Apprentice', og senere for sine utlegninger om å skyte ned båter i Middelhavet og en masse rasistiske provokasjoner. Hun trakasserer tjukke folk på Twitter og er kort sagt en vulgær bølle. En slik person ville neppe blitt omfavnet av Hans Rustad og Document før Trump, men Trump er et veiskille når det gjelder takt, tone og virkemidler på ytre høyre fløy».

Historiker Bård Larsen. Foto: Civita

«Document var lenge et slags intellektuelt tilskudd til den nasjonalkonservative faunaen. Kristenkonservativt og nasjonalistisk, men med en viss dybde, særlig fra Rustad. Men det siste par årene er de blitt stadig mer populistiske, helt i tråd med utviklingen. Jeg tror det gjør noe med dem når de må forsvare en så løgnaktig og karakterløs ledestjerne som Trump. Og nå er altså en taktløs realitystjerne uten et fnugg av dannelse gangbar mynt. Det er et ganske dypt fall», mener Civita-historikeren.

«Det som undrer meg er hvordan nasjonalkonservative som Rustad kan gå veien fra moralistisk kristenhumanisme, riktignok av den svært konservative typen, til dette klovneriet. Men det sier noe om temperaturen i dag».

«Åpenlys rasisme»

I presentasjonen av foredraget linker Document til en video fra en tale Hopkins holdt i november 2018, i regi av ytre høyre-tenketanken David Horowitz Freedom Center. «Det er ingen tvil: Vi er i krig. Vår sivilisasjon er under angrep» sier Hopkins blant annet i talen.

«Katie Hopkins har omtalt flyktninger og innvandrere som kakerlakker og skadedyr. Hun står for en form for åpenlys rasisme som har opplevd et oppsving i Europa de siste årene», kommenterer Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk senter.

«Jeg tror at Document, i likhet med en del andre nasjonalkonservative, har kommet dithen at de de har blitt apokalyptiske: Dommedag er nær, kalifatet kommer og tar oss. Da ser løsningen ut til å være konservatisme helt uten liberalisme og etos: Så lenge du brøler høyt om islam, nasjonalstatens endelikt, liberale eliter og fake media er det meste gangbar mynt. Men at Document ikke ser ut til å ha problemer med Hopkins’ putinisme, det undrer meg faktisk likevel», konkluderer Bård Larsen i Civita.

Katie Hopkins svarer: Jeg inviterer ham til foredraget mitt

Dagsavisen har forelagt Katie Hopkins kritikken fra Bård Larsen. På mail svarer hun:

«Jeg vil gjerne få rette en personlig invitasjon til Hr Larsen for å komme på foredraget mitt, som min gjest.

Det å tilbringe tid sammen, vil kunne gi Hr Larsen anledning til å reflektere over sine grunnløse påstander.

Som jeg sier til mine barn: Enighet er ikke noe utgangspunkt for debatt»

(‘I would like to extend a personal invitation to Mr Larsen to attend my talk as my special guest.

Perhaps having shared time together, Mr Larsen will have cause to reflect on his unfounded jibes.

As I tell my children, agreement is not the precursor to debate’).

Document-redaktøren svarer: - Skammekroken er et gammelt triks

Det Bård Larsen gjør med sin kritikk, er å gå inn for scenenekt, mener Document-redaktør Hans Rustad.

Hans Rustad, redaktør i Document.no. Her introduserer han Steve Bannon i Oslo Militære Samfund 10. mai i år. Foto: NTB Scanpix

«Det er blitt vanlig blant eliten i Norge å si at man er mot no-platforming, for så å servere en argumentasjonsrekke som logisk munner ut i scenenekt, kommenterer Hans Rustad, redaktør i Document.no, på mail til Dagsavisen.

«Bård Larsen svinger spanskrøret, men tror han virkelig at noen bryr seg om det han lirer av seg? Dette er variasjoner over et standardbudskap fra den norske meningseliten og ordene gjør ikke inntrykk. De er kun ment for å skremme folk fra å høre på en modig britisk journalist», mener Hans Rustad.

«Bård Larsen går inn for å bruke et gammelt triks som skammekroken. Venstresiden har alltid brukt skam som våpen. Men vi er ikke så opptatt av hva Bård Larsen måtte mene. Vi er mer opptatt av hva som foregår rundt oss. Når Larsen klager over at Document er blitt fordummet av Trump, er det på grensen til underholdende.

Storbritannia

Han trekker fram Katie Hopkins’ journalistiske engasjement for den britiske ytre høyre-nasjonalisten Tommy Robinson, som i fjor ble dømt for brudd på britiske lover for rettsreferering.

«Det er en grunn til at Katie Hopkins har en internasjonal status: Hun er fryktløs. Det er ikke britiske aviser. De har vendt seg mot Tommy Robinson. Storbritannia er ikke lenger Storbritannia. Og Norge er ikke lenger Norge», skriver Rustad.

I sin kritikk av Document skriver Bård Larsen blant annet at «det gjør noe med dem når de må forsvare en så løgnaktig og karakterløs ledestjerne som Trump».

«Man kan si mye om Trump, men det er første gang jeg har sett noen kalle ham ’karakterløs’», kommenterer Rustad.

På arrangementet i Oslo Militære Samfund i kveld vil Hopkins vise en ny reportasjefilm, «Homelands - The Silent Exodus of Christians and Jews from Western Europe».

«Vi har ikke tid til så mye vrøvl som Bård Larsen serverer. Katie Hopkins har laget en film om dagens Europa som et hammerslag: Homelands forteller om et Europa der europeere blir hjemløse», skriver Document-redaktøren.

