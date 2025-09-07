«Vinter»: En unik Jon Fosse-forestilling

I det belgiske stortalentet Lisaboa Houbrechts’ regi, blir teksten kroppsliggjort og poetisert i en tilnærming som er visuelt blendende, uten at intimiteten eller Fosses stadige spørsmål rundt tosomheten glipper av syne.

Avgrunnen mellom ordene hos Fosse, de korthogde replikkene og det avkuttede forsterkes gjennom et annerledes blikk enn vi er vant til, og som endrer hele perspektivet i dette dramaet om Mannen og Kvinna, to personer som møter hverandre på byen en sen kveld og tilbringer natten sammen på hans hotellrom.

Bare i valget av Tani Dibasey i rollen som Kvinna forrykkes perspektivet. Kyrre Hellum som Mannen blir mer tilbaketrukken, til gjengjeld sårere i sin ensomhet. Men det er likevel måten Houbrechts spiller de to opp mot hverandre, i måten hun bygger et større univers rundt dem, som sammen med det scenografiske grepet skaper et under av en teaterforestilling.