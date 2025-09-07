«Vinter»: En unik Jon Fosse-forestilling
«Vinter» på Det Norske Teatret er Jon Fosse spilt slik du aldri har sett ham før. Sensuelt og intenst, og med døden lurende mellom linjene.
Tani Dibasey spiller Kvinna i Jon Fosses «Vinter» på Det Norske Teatret, som i Lisaboa Houbrechts’ regi åpnet årets Fossefestival.
Foto: Kurt van den Elste
Teater
I det belgiske stortalentet Lisaboa Houbrechts’ regi, blir teksten
kroppsliggjort og poetisert i en tilnærming som er visuelt blendende, uten at
intimiteten eller Fosses stadige spørsmål rundt tosomheten glipper av syne.
Avgrunnen mellom ordene hos Fosse, de korthogde replikkene og
det avkuttede forsterkes gjennom et annerledes blikk enn vi er vant til, og som
endrer hele perspektivet i dette dramaet om Mannen og Kvinna, to personer som
møter hverandre på byen en sen kveld og tilbringer natten sammen på hans hotellrom.
Bare i valget av Tani Dibasey i rollen som Kvinna forrykkes
perspektivet. Kyrre Hellum som Mannen blir mer tilbaketrukken, til gjengjeld sårere
i sin ensomhet. Men det er likevel måten Houbrechts spiller de to opp mot
hverandre, i måten hun bygger et større univers rundt dem, som sammen med det
scenografiske grepet skaper et under
av en teaterforestilling.