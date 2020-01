Dagsavisen har henvendt seg til Statsministerens kontor (SMK) for å høre om hun har et svar til de nærmere 1500 demonstrantene som torsdag gikk i protestmarsj fra Y-blokka og ned til Stortinget. Demonstrasjonen var på mange måter direkte rettet mot statsminister Erna Solberg, som de håper skal gripe inn i siste liten for å stoppe rivingen av Y-blokka. De ropte slagord til henne, og bar plakater med bilde av henne gjennom gatene. Men Dagsavisen fikk ikke noe svar fra statsministeren på sitt spørsmål, som lød: «Er det noen mulighet for at statsministeren vurderer rivingen på nytt – i siste liten?»

«Naturlig og vanlig»

SMK valgte i stedet å sende Dagsavisens spørsmål videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Da Dagsavisen spurte hvorfor KMD skal svare på et spørsmål som var rettet til statsministeren, lød svaret på e-post: «Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er ansvarlig departement for byggingen av nytt regjeringskvartal. Det er derfor naturlig og vanlig praksis at vi håndterer henvendelser om denne saken».

Så svaret på om statsminister Erna Solberg vil snu i saken om Y-blokka, og stoppe rivingen i siste liten, lyder som følger, fra KMDs statssekretær Lars Jacob Hiim:

«Etter en grundig demokratisk prosess er et nytt regjeringskvartal klart for bygging. Å snu i spørsmålet om rivingen av Y-blokken vil gjøre det nødvendig å omprosjektere og dermed betydelig øke kostnadene for å bygge et nytt regjeringskvartal. Regjeringens beslutning om å rive Y-blokken har også fått tilslutning fra et bredt flertall i Stortinget og Oslo bystyre. Statsbygg forbereder rivingen av Y-blokka på vanlig måte. Slike forberedelser vil alltid ta noe tid».

Rives bit for bit

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg sier til Dagsavisen at de ennå ikke vet når de kan gå i gang med rivingen. Det er det KMD som gir beskjed om. Aschim legger vekt på at selve rivingen av Y-blokka er et møysommelig arbeid som vil ta lang tid.

– Det er ikke slik at vi bare tar en diger kule og smeller til, slik som i tegneseriene, understreker hun.

– Det er mange ting som skjer før vi kan sette i gang rivingen. Aller først skal området sperres av, og så skal vi sørge for at Picassos kunst hentes ut og sikres. Det er det aller viktigste, sier Aschim.

Stor operasjon

Statsbygg-direktøren forteller at de akkurat nå er i ferd med å rive R4-bygget i regjeringskvartalet. Der ble det først gjort forberedende arbeid inne i bygget over en lang periode. Nå blir det revet bit for bit, etasje for etasje.

– Slik blir det med Y-blokka også: Den blir revet bit for bit, sier Aschim.

– Det er den store operasjonen: Å få kunsten trygt ut. Det blir både en spennende og utfordrende oppgave, sier hun.

«En risikooperasjon» uttalte kunstkritiker Lars Elton om denne planen under demonstrasjonen torsdag.