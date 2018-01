Kultur

Insentivordningen for film, som ble innført i 2015, skal trekke store internasjonale filminnspillinger til Norge. Men i søknadsbunken for 2018 er det ingen Hollywood-produksjoner, skrev Dagsavisen i går. Ordningen er for dårlig, fastslo leder for vestnorsk filmkommisjon, og håpet at Venstre som nå har fått kulturministeren vil følge opp valgløftet om å utvide ordningen.

Utreder konsekvensene

Terje Brevik (V) understreker at Stortingets kulturkomite i behandlingen av 2018-budsjettet vedtok å be regjeringen utrede konsekvensene av å gjøre insentivordningen til en automatisk refusjonsordning.

– Regelstyrt insentivordning kan i teorien komme på plass allerede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai-juni, kommenterer Terje Breivik.

I dag må film- og TV-produsenter søke på forhånd for å refundert 25 prosent av kostnadedene ved å spille inn i Norge. For 2018 fordeler Norsk Filminstitutt 57 millioner i insentivtilskudd. Mange aktører i filmbransjen har tatt til orde for at refusjonen skal gis automatisk.

– Det er viktig at vi får dette på plass. En slik ordning blir ikke dyrere enn dagens. All erfaring internasjonalt tilsier at det å gjøre ordningen regelstyrt er selvfinansierende. Det genererer næringsvirksomhet og inntekter til staten, sier Terje Breivik (V).

– Bør være regelstyrt

– Vi var glade for at insentivordningen ble innført, men vi har hele tiden ment att den bør være regelstyrt, ikke rammestyrt, sier Anette Trettebergstuen (Ap), nestleder i Stortingets kulturkomite.

– I budsjettinnstillingen fra kulturkomiteen sto både Ap, SV og Venstre bak anmodningsvedtaket. Nå håper jeg Trine Skei Grande vil følge det opp i regjering, sier Anette Trettebergstuen.

– Jeg tar det for gitt at kulturministeren legger vekt på forslag Venstre er initiativtaker til. Men vi må fortsatt få gjennomslag i regjeringen, understreker Terje Breivik.