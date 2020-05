Vigdis Hjorth skriver om å forstå mor – klar med ny roman

«Er mor død» heter boken, som blir en av de første store titlene i årets norske bokhøst, når den utgis 21. august.

Vigdis Hjorth solgte over 150.000 av romanen «Arv og miljø» (2016), som skapte voldsom debatt om såkalt virkelighetslitteratur, da familien til Hjorth reagerte på hvordan romanen tok i bruk stoff fra familiens historie. I «Arv og miljø» prøver hovedpersonen å ta et oppgjør med sin familie, etter at faren misbrukte henne som barn. Hjorths søster Helga ga ut svarromanen «Fri vilje» året etter. I debatten etter bøkene fortalte Vigdis Hjorth at hun brøt med familien for 30 år siden.

I den nye romanen fortsetter Vigdis Hjorth å utforske forholdet mellom mor og datter, melder forlaget.

Hovedpersonen i «Er mor død» er en anerkjent kunstner, Johanna, som har tilbrakt tre tiår i USA med mann og barn. Når mannen dør, vender hun tilbake til Norge, der hun er invitert til å lage en stor retrospektiv utstilling.

– Hva gjenstår av livet Johanna etterlot seg i Norge for flere tiår siden? Hva forventer hun å finne når hun kommer tilbake? Hvordan skal hun greie å bygge bro mellom fortid og nåtid? I boken følger vi Johannas selvransakelse, men også hennes forsøk på å forstå og nærme seg sin mor, forteller Vigdis Hjorth om boka, i pressemeldingen som forlaget Cappelen Damm sendte ut i dag.

«Arv og miljø» er blitt solgt for utgivelse til 22 land, den engelske oversettelsen som ble utgitt i fjor fikk strålende kritikker i både britiske og amerikanske medier.

Vigdis Hjorth har gitt ut over 40 bøker, og kom i fjor med romanen «Henrik» i en serie nordiske romantolkninger av Ibsen-stykker.

