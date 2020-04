– Vi har betydelig færre kunder. Før påske hadde vi cirka en halvering av kundetrafikken i forhold til vanlig.

Dette sier Trine Stensen til Dagsavisen. Hun er administrerende direktør i Bokhandlerforeningen, der de langt fleste av Norges i underkant av 500 bokhandler er medlemmer.

– Samtidig er det sånn at når folk går inn i en butikk nå, så er det for å handle, og de kjøper ofte mer enn før. Man går i mindre grad rundt bare for å titte, forteller Stensen.

Stolt

Cappelen Damm-toppsjef Tom Harald Jenssen uttrykte bekymring for bokhandlenes fremtid, i et intervju med bransjenettstedet bok365 denne uka.

– Status i dag gir grunn til bekymring for mange i bransjen, sier Jenssen til bok365. Cappelen Damm er Norges største forlag, og eide inntil nylig Tanum-kjeden, men har solgt ut de fleste butikkene til konkurrentene Norli og Ark. Cappelen Damm har beholdt flaggskipsbutikken Tanum på Karl Johan.

– I Tyskland og England er bokhandelen mer eller mindre helt nedstengt. Det er grunn til å være stolte av bransjens folk langs hele verdikjeden, fra forlag og distribusjon til salgsledd som medvirker til at infrastrukturen for bøker i Norge fortsatt er operativ og i kreativ utvikling, sier Jenssen til bok365, og forteller også at sentrumsnære bokhandler, som Tanum på Karl Johan, har vesentlig redusert omsetning.

Færre gaver

Ifølge Trine Stensen i Bokhandlerforeningen viser de nyeste tallene en nedgang på 30 prosent i boksalget.

– Salg av andre varer enn bøker har hatt positiv utvikling for mange, bøker har hatt nedgang. Jeg mistenker at gavemarkedet er en av hovedgrunnene til at bokmarkedet synker. Så der har jeg en klar oppfordring: Bøker er fremdeles ypperlige gaver, lette å bestille på nett og få levert direkte til den du vil glede med en overraskelse, sier Trine Stensen.

Trine Stensen, direktør i Bokhandlerforeningen. Foto: Bokhandlerforeningen

– Vi i Bokhandlerforeningen har vært opptatt av å si det tydelig at om man ønsker det skal være butikker igjen etter koronakrisen, så må man bidra også underveis. Bokhandlere landet rundt har vært kjempekreative, veldig flinke til å holde hjula i gang. Det er stort sett dagligvare, apotek og bokhandlere som har holdt åpent i denne tida, mest store deler av øvrig varehandel har stengt ned. Folk i bokhandlene står på og yter veldig god service, sier Stensen.

Tomme sentre og byer

John Thomasgaard, som er administrerende direktør i en av landets bokhandlerkjeder – Norli – bekrefter det Stensen sier:

– Butikkene som ligger i de store kjøpesentrene har hatt en voldsom nedgang. Det gjelder også butikkene i bysentrum, som for eksempel vår filial i Universitetsgata i Oslo. Der er omsetningen halvert. Samtidig er det flere av de mindre filialene ute i bydelene som har økt omsetningen. Folk har hjemmekontor, og handler mer i nærmiljøet, sier han.

Netthandelen har økt. Men nordmenn flest handler mest i fysisk butikk.

– Nett har mangedobla omsetningen sin, men utgjør en liten del. Åtti prosent av omsetninger skjer fortsatt over disk i butikk, sier Norli-sjefen.

Pusling og maling

Men at «alle» sitter hjemme og pløyer seg igjennom den ene mursteinstjukke boka etter den andre, stemmer ikke med bokhandlernes fasit. Det er pusling vi driver med hjemme. Dessuten brettspill og hobbysaker.

– Vi er heldige i at vi selger aktivitetsprodukter det har vært stor etterspørsel etter. Tegning, maling, pusling, sånne ting. Bøker holder stand, men vi ser ikke noe til veksten vi hadde håpet på i denne situasjonen. Salget opp mot påske var ålreit. Men nå går vi inn i konfirmasjons- og bryllupssesongen, og den er avlyst, så det er mørke skyer i horisonten, sier John Thomasgaard.

Negativt for ni av ti

Ifølge en artikkel på bok365 i uka før påske, rapporterer Forleggerforeningen at ni av ti forlag oppgir at de er økonomisk negativt eller sterkt negativt påvirket av koronakrisen. To av tre forlag er midlertidig stengt eller har begrenset virksomheten. 40 prosent har allerede permittert og 15 prosent planlegger permittering.

Rundt en tredel av Forleggerforeningens nærmere hundre medlemsforlag har svart på undersøkelsen.

