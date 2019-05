– En del nordmenn har fordommer mot folk fra Afrika. Da er det viktig å vise et mer nyansert bilde, sier journalist og Dagsavisen-spaltist Maren Sæbø, som her står på Annette Thommessens plass i Oslo. I dag mottar hun Annette Thommessens hederspris for sitt bidrag til å opplyse norsk offentlighet om forhold som bidrar til flukt.