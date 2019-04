– Ja, kritikken oppleves urettferdig. NRK har bestemt at Norge skal sende en representant for å fremføre en låt i Eurovision. Vi er ikke valgt for å ha noen politiske meninger. Vi er valgt for å synge en låt, sier Tom Hugo Hermansen i de norske Eurovision-finalistene Keiino.

Dagsavisen skrev fredag om de svenske og norske artistoppropene som oppfordrer til boikott av Eurovision-finalen i Israel.171 artister i Sverige, inkludert Mari Boine, har skrevet under på et boikottopprop publisert i svenske Aftonbladet denne uka. «Eurovision 2019 med Israel som vertskap bør boikottes så lenge landet fortsetter med sine alvorlige brudd på palestinernes menneskerettigheter», heter det i det norske oppropet «Artister mot Eurovision 2019». Palestinakomiteen i Norge oppfordret onsdag Keiino til å boikotte deltagelsen i finalen, og mener gruppa «blir brukt som et redskap for å hvitvaske okkupasjon og undertrykking», uttalte leder Kathrine Jensen i Palestinakomiteen til NRK.

– Eurovision-finalen i Tel Aviv vil bli avholdt uansett. Om ikke Keiino står på den scenen, vil noen andre ta vår plass. Vi mener det er viktigere å bidra med vårt budskap, enn å sitte hjemme og protestere. Men jeg respekterer at folk har andre holdninger. Det er flere måter å forandre verden på, sier Tom Hugo Hermansen i Keiino til Dagsavisen.

– Jeg gleder meg til finalen. Vi skal joike på en stor internasjonal scene og vise samisk kultur for hele verden, en kultur som i mange år ikke fikk den plassen den fortjener. Vi får muligheten til å fronte et budskap om aksept og likeverd for 200 millioner seere, og hylle de mange historiske kampene for å være annerledes og bli representert. Det at vi i det hele tatt kan stå der sammen, en same, en kvinne og en homofil, i et norsk-samisk samarbeidsprosjekt, viser at konflikter som kan virke umulige, kan løses opp gjennom samarbeid og aksept. Situasjonen i Midtøsten er kompleks, det er vi klar over. Men noe av det vi som artister kan gjøre, er å fremføre låter som oppfordrer til aksept og samarbeid, sier Tom Hugo Hermansen.

Ikke-politisk

NRKs produsent Stig Karlsen kommenterer overfor Dagsavisen at Eurovision-konkurransen ikke bør brukes politisk.

«Eurovision er et ikke-politisk arrangement, og fremmer ingen politiske budskap eller kampanjer» skriver Stig Karlsen i epost til Dagsavisen.

«Eurovision har alltid handlet om å støtte opp om verdier som felleskap og mangfold. Dette er verdier NRK og 41 andre kringkastere stiller seg bak når de deltar i Eurovision Song Contest i mai. Vi mener det blir feil å bruke Eurovision Song Contest i en politisk debatt. Israel er en del av EBU, og en del av Eurovision. De vant fjorårets Eurovisionfinale, og i god tradisjon er det landet som vinner Eurovision som arrangerer neste års finale», skriver Karlsen.

Fredsarrangement

– Eurovision ble startet som et fredsarrangement, en ikke-politisk plattform hvor land og kulturer kunne møtes i en uhøytidelig sangkonkurranse. I den grad Eurovision er politisk, er det liberale krefter i Europa som samles. Er det noen en skal støtte, uansett land, er de som jobber med Eurovision, mener Tom Hugo Hermansen i Keiino.

– Med tanke på den ytterliggående høyrevinden som blåser over deler av Europa er det viktig at Keiino som mangfoldig band står på scenen i Eurovision og vise norske verdier, og at Norge er et godt land å bo i for minoriteter. Dessverre er det ikke sånn i alle land i Europa.

Uheldig

– Boikott-kampanjene er uheldige. Eurovision er en sangkonkurranse. Eurovision-finalen er en anledning til å feire posivititet, musikk og samhørighet. Det er synd å blande politiske agendaer inn i noe som handler om fest, feiring og inkludering. Det fins ingen grunn til at ikke Israel skulle arrangere denne finalen. Landet som vinner ett år, arrangerer finalen det neste. Det er sånn det fungerer, understreker Dan Poraz, ambassaderåd ved Israels ambassade i Oslo.

«Dette er en langsom etnisk rensing. Israels handlinger på Gaza og Vestbredden fordømmes av det internasjonale samfunnet. Da kan vi ikke delta i en slagerkonkurranse der», uttalte Mikael Wiehe til Dagsavisen torsdag.

– Anklagene om etnisk rensing er absurd. Fakta er jo at innbyggertallet på Vestbredden og Gaza har økt jevnt de siste årene, kommenterer Poraz.

– Boikott er ingen god måte å fremme en sak på. Boikott er det motsatte av dialog, som er en viktig verdi i Norge. Alle de som engasjerer seg for boikott av Israel ønsker jeg velkommen til Tel Aviv for å oppleve denne feiringen, og se at virkeligheten på bakken ikke er så svart-hvitt som disse artistene prøver å fremstille. Det er mange gråsoner, og de blir diskutert konstant, sier Poraz.

I sosiale medier går debatten rundt oppropene høyt, og i Sverige er artistene som har signert oppropet blitt kalt anti-semitter, skrev Dagsavisen i går.

– Kritikk av Israel er ikke automatisk antisemittisme. De hardeste kritikerne av staten Israel er israelerne selv. Samtidig kan kritikk av Israel noen ganger ha antisemittiske undertoner. Kritiser Israel for hva vi gjør, ikke for hvem vi er, sier Dan Poraz.

– Å stille spørsmålstegn ved Israels rett til å eksistere kan være antisemittisk. Om man prøver å se om andre land har boikottaksjoner mot seg, finner man at det bare er en boikottbevegelse organisert på et slikt nivå, og det er mot den eneste jødiske stat i verden. Da kan man spørre seg: Hvorfor er det slik?spør ambassaderåden.

Fremskrittspartiet: – Skammelig

Silje Hjemdal, medlem av Familie- og kulturkomiteen fra Fremskrittspartiet, reagerer på artistoppropene mot Eurovision-finalen i Israel.

– Den kulturelle eliten er så inderlig glad i å hakke på Israel. Hva driver dem egentlig? spør Hjemdal.

– Eurovision er en anledning til å finne likheter, ikke fremheve konflikter. Dette er enda et skammelig forsøk på å slå politisk mynt på musikkfestivalen, kommenterer FrP-representanten.

– Israel er et demokrati med en åpen økonomi, pressefrihet, ytringsfrihet og sterke kvinne- og LHBT-rettigheter, i sterk kontrast til mange av sine naboland. Og i kontrast til flere tidligere vertskapsland for Eurovision-finalen, men da registrerte jeg aldri noen underskriftskampanje. Kulturell og akademiske boikott ikke er annet enn symbolpolitikk som kun skader mennesker som ikke har noe med politikk å gjøre, mener Hjemdal.