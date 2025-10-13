Veronica Maggio: – Jeg er livredd hele tiden

Veronica Maggio spiller Elle i den romantiske thrilleren «7 steg», som er hennes debut på kinolerretet. Her med motspiller Joel Spira. Nordisk Film / Handout / NTB

Den svenske sangeren har akkurat sluppet albumet «Sciura», og trår til med tre konserter både tirsdag og onsdag i Oslo på Sommerro, Rockefeller, Salt, Sentrum Scene og Blå.

Så er det rett tilbake til premieren på den romantiske thrilleren «7 steg» 17. oktober hjemme i Sverige.

Underholdningshistorien er full av artister som har ønsket å bli skuespillere – og mislyktes. Er ikke Veronica Maggio redd for hva folk skal synes?

– Jo, jeg er livredd hele tiden, sier hun med en latter.

Ikke første gang

Det er ikke første gang at Veronica Maggio er blitt tilbudt en filmrolle.

– En gang har jeg fått spørsmål om det. Jeg har gjort en prøvefilming, som dessverre finnes på tape. Noen ganger er jeg redd for at den skal dukke opp. Jeg husker et konferanserom der jeg skulle filme for en actionfilm som aldri bli noe av, men jeg har hatt nok å gjøre, sier Maggio.

Det er ingen overdrivelse: Siden debuten i 2006 har hun blitt en av Sveriges største artister. Nå begir hun seg inn i en ny og ukjent verden.

– Ja, men det er det som er gøy. Den følelsen har jeg alltid når jeg takker ja til alt. Det er det som er halve moroa.

Til Paris

Veronica Maggio har vært med på å skrive manus til «7 steg», som har Andreas Öhman som regissør. De to har jobbet sammen i mange år med Maggios musikkvideoer og andre deler av produksjonen rundt turneene hennes.

Nå har de skrevet sitt første filmmanus sammen – en slags thriller om kjærlighetens sju steg. Veronica Maggio spiller Elle, mens Joel Spira aksler rollen som kjæresten Josef.

Under en romantisk reise til Paris forsvinner Elle plutselig. Josef leter desperat etter henne, og nøster under filmens forløp opp hemmeligheter fra fortiden.

På rollelisten til «7 steg», som foreløpig ikke er satt opp med norgespremiere, står også Filip Berg, Marika Lagercrantz – samt norske Ulrikke Falch.

Gjerne igjen

– Vi syntes det manglet en viss type film om kjærlighet i svensk film. Det kommer veldig sjelden denne typen relasjonshistorier som kan få være både euforiske, men også ganske alvorlige, sier Andreas Öhman.

Det tok sju år for Veronica Maggio og Andreas Öhman å få laget «7 steg». Til tross for slitet ga det mersmak.

– Det er en lang og smertefull prosess å få lage film. Men om jeg får lov å drømme, så vil jeg gjøre det igjen, sier Maggio.

20-årsjubileum

Samtidig foregår artistkarrieren hennes. Nylig utkom første del av albumet «Sciura», det første siden 2022, og i 2026 skal Veronica Maggio feire at det er 20 år siden hun debuterte med singelen «Dumpa mig».

– Vi har en plan om å gjøre en riktig så stor konsert i Stockholm. Men ellers er jeg ikke så mye for å se tilbake. Det er ikke min greie. Jeg er mer en opp- og fram-type!