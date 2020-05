Som mange andre hyller kuntsneren Banksy helsearbeidere, men han gjør det på sin måte. Kunstneren er kjent for sine bitende og humoristiske gateverk, men har også gjort en del mindre forgjengelige arbeider.

Det er også det han har gjort denne gangen. Banksy har donert et bilde til et sykehus i Southampton som tydelig viser hva han tenker om de ansatte og helsearbeidere.

Superhelt

Verket som er omtrent en meter høyt og en halv meter bredt viser en gutt i snekkerbukser som holder en figur. Men det eer ikkee Batman elelr Spider-Man. Neida, de ligger slengt i en kurv ved han side. I hånden holder hangutten en figur som forestiller en sykepleier med munnbind, flagrende kappe og et rødt kors over brystet. Akkurat som en superhelt.

Verket som har navnet «Game Changer» og som nå henger på en vegg ved Universitetssykehuset i Southampton i England, ble overbrakt med en lapp fra kunsteren selv:

«Takk for alt dere gjør. Jeg håper dette vil gjøre hverdagne litt lysere, selv om det bare er i svart hvitt», skriver The Guardian.

Banksy selv la bildet ut på instagram onsdag.

Etter at koronaepidemien er over, vil bildet bli auksjonert bort og inntektene vil gå til veldedige formål valgt ut av National Health Services i England.

– En ære

Og verket er blitt satt pris på. Lederen for den veldedige stiftelsen til sykehuset, Paula Head, sa at det varmet sepsielt sidne flere ansatte på sykehuset, ders familer og venner hadde gått bort under pandemien.

– At Banksy har valgt oss for å vise sin støtte til innsatsen alle ved det offentlige helsevesenet yter, i disse vanskelige tider, er en ære, sa Head til The Guardian.

– Det vil virkelig bli satt pris på av alle ved sykehuset når de har et øyeblikk, i deres travle hverdag, til å reflektere og verdsette dette kunstverket, sa Head videre.

Hvem som skjuler seg bak navnet Banksy er fortsatt ikke kjent.

